MAGLIANO IN TOSCANA – Doppio appuntamento nel borgo. Il Comune di Magliano in Toscana celebra gli 80 anni del voto alle donne con due iniziative dedicate alla memoria, alla partecipazione e al valore della cittadinanza femminile, organizzate in collaborazione con l’associazione “Chiacchiere sull’uscio”. L’appuntamento è per martedì 2 giugno, data in cui ricorre l’ottantesimo anniversario dal referendum istituzionale che ha visto la partecipazione anche delle donne, con due momenti: una mostra di documenti storici e uno spettacolo teatrale.

“Ricordare gli 80 anni del voto alle donne significa non solo rendere omaggio a una conquista fondamentale della nostra democrazia, ma anche trasmettere alle nuove generazioni il valore della partecipazione, dell’uguaglianza e dell’impegno civile”, sottolinea l’assessore al sociale Anna Lampredi.

“Sarà una bella occasione – aggiunge il sindaco Gabriele Fusini – per celebrare con la nostra comunità un momento fondamentale della storia democratica di questo paese, facendo anche capire alle nuove generazioni quanto alcuni diritti che diamo per scontati adesso siano frutto di impegno. In un’amministrazione come la nostra, caratterizzata da una massiccia presenza femminile, questa occasione di riflessione e informazione ha una valenza ancora più importante”.

La mostra allestita presso la sala consiliare del Comune, in via Oberdan, sarà visitabile dalle ore 9 alle 18, e contiene documenti d’archivio di valore storico, risalenti in massima parte al 1946. Tra questi, il primo elenco elettorale femminile del Comune di Magliano in Toscana, con i nomi delle donne che ottanta anni fa esercitarono per la prima volta il diritto di voto nei seggi del territorio comunale. Accanto ai documenti saranno esposti anche una serie di oggetti di uso quotidiano negli anni Quaranta: macchine per cucire, utensili da cucina, capi d’abbigliamento e accessori.

“Ci sarebbe piaciuto intervistare una delle donne che, nel 1946, votarono – continua Lampredi -. Non è stato possibile e, per questo, ci piace ricordare le nostre concittadine che 10 anni fa, in occasione dei 70 anni del voto alle donne, l’amministrazione comunale ha voluto omaggiare. Sono: Sofia Tiberi, Assunta Rossi, Ameris Renzetti, Eia Moroni, Diana Marconi, Amalia Chelli, Brandina Brandi, Livia Rosati, Marina Giallini, Giuseppina Saccardi, Gina Grascelli, Genoeffa Santini, Esterina Poggetti, Clorinda Franchi, Roselda Nucciotti, Esterina Lucarini, Lea Sbrilli, Margherita Carboni, Nella Magini”.

Un’occasione importante per riscoprire storie, volti e testimonianze di donne che, con coraggio e determinazione, hanno contribuito a scrivere una pagina fondamentale della storia democratica del nostro Paese.

Le celebrazioni andranno avanti poi alle ore 19 al Giardino del Torrione, con lo spettacolo teatrale “Voci di donne”, che darà voce e vita proprio a quelle donne, restituendo emozioni, pensieri e speranze di una generazione protagonista del cambiamento.

L’evento rappresenta inoltre il debutto ufficiale dell’associazione “Chiacchiere sull’uscio”, nuova realtà culturale recentemente costituita nel Comune di Magliano in Toscana, nata con l’obiettivo di promuovere iniziative di socialità, memoria e valorizzazione della comunità locale.