MAGLIANO IN TOSCANA – Festeggi in onore di santa Cristina a Magliano in Toscana. Appuntamento sabato 23 novembre alle 18.30 con il corpo bandistico “Verdi” per il tradizionale concerto nella Chiesa di san Martino. E, a seguire, fin dalle prime ore dell’alba la banda percorrerà le vie del paese per “svegliare” i cittadini e dare loro il migliore augurio per la giornata festiva sulle note musicali di Shumann – Traumerei (Reverie).