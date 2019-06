Magliano festeggia il solstizio d’estate: si inizia con l’omaggio Niki de Saint Phalle

MAGLIANO IN TOSCANA – Tre giorni dedicati al solstizio d’estate. Sono quelli organizzati dal Comune di Magliano tra il 21 ed il 23 giugno prossimi. La tre giorni maglianese si aprirà il 21 giugno alle 18 con l’inaugurazione della mostra “Guardando Niki”, un omaggio a Patrizia Tarlati e alle sue opere nate in collaborazione con Niki de Saint Phalle, che verrà allestita alla galleria d’arte contemporanea “Arti in Corso”. Si potrà visitare fino al 23 giugno. Una mostra curata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale “Arti in Corso” e con la catalogazione del Fondo Tarlati ad opera di Francesca Perillo.

Il 22 giugno alle 17 si proseguirà con una tavola rotonda dedicata ai tarocchi che sarà allestita al centro enoturistico. Tre i relatori. Anna Maria Morsucci, giornalista, autrice e studiosa di tarocchi e astrologia, che presenterà l’“escursus storico dal rinascimento ad oggi”, Andrea Vaglica, psicoanalista e psicoterapeuta, già docente all’Università La Sapienza di Roma, che sarà protagonista de “La simbologia dei tarocchi in psicanalisi, la posizione di Jung” e Mauro Papa, direttore di Clarisse Arte e del Museo della Collezione Luzzetti di Grosseto, con il tema “Niki e l’arte al femminile”. Il dibattito coinvolgerà il pubblico e sarà moderato dalla scrittrice Dianora Tinti.

Il 23 giugno alle 21, nel Giardino del Torrione, si svolgerà l’evento “La notte del solstizio d’estate” con la tavola rotonda dedicata a “Miti e riti di questa notte magica” a cura di Anna Maria Morsucci.

“L’evento – afferma il consigliere delegato alla cultura Doriana Melosini – ha un fascino particolare, in tutte le sue sfumature e sono convinta che al termine dei tre giorni i partecipanti si saranno arricchiti anche sul piano culturale grazie ad esperti di fama nazionale ed internazionale. Mi soffermerei anche sulla mostra che, oltre alle opere, vuole raccontare l’amicizia tra due donne, Patrizia Tarlati e Niki de Saint Phalle, che vivono ancora grazie a quanto sono riuscite a costruire nella loro vita artistica. Patrizia Tarlati era nata a Capalbio, ma si era trasferita a Magliano dopo il matrimonio restando legata alla fondatrice del Giardino dei Tarocchi e riportando la sua arte nella ceramica. Un impegno che Patrizia aveva portato avanti in vita nella massima riservatezza e che oggi, grazie alla famiglia ed al Comune di Magliano, può rivivere”.

Una tre giorni che rientra negli eventi estivi del territorio. “Quest’anno – afferma il sindaco Diego Cinelli– abbiamo una serie di appuntamenti variegati e per tutti i gusti. Il solstizio d’estate rappresenta un momento importante per il nostro territorio ed è giusto celebrarlo con iniziative di spessore che coinvolgono studiosi ed esperti e che creeranno curiosità sia nei nostri residenti che nei turisti. Inoltre celebriamo Patrizia Tarlati che purtroppo non è più tra noi, ma che, con la sua arte e la sua amicizia con Niki de Saint Phalle, ha lasciato in tutti noi un’eredità importante che è giusto far apprezzare a chi l’ha conosciuta in vita ed a chi la conoscerà oggi attraverso le sue opere”.