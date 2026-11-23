MAGLIANO IN TOSCANA – Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Magliano in Toscana, insieme alla Commissione pari opportunità, promuove tre iniziative per sensibilizzare e coinvolgere la comunità. Contro la violenza non basta un giorno: serve un impegno quotidiano, fatto di parole, gesti e presenza.

Ad aprire il percorso è lo spettacolo messo in scena dalla Compagnia teatrale Le Grotte per i ragazzi della terza media di Magliano, martedì 24 novembre, dedicato alla violenza di genere. Un progetto che nasce con l’intento di affrontare tematiche di profonda rilevanza civile ed etica, quali il rispetto della persona, i pregiudizi nei processi per violenza e i meccanismi psicologici e sociali legati alla denuncia, non attraverso una semplice fruizione passiva, ma tramite un’esperienza teatrale immersiva e partecipata. L’obiettivo principale è stimolare il senso critico dei giovani spettatori, trasformandoli da pubblico a parte attiva della riflessione.

Mercoledì 25 novembre, invece, torna la campagna “Per troppe donne la violenza è pane quotidiano”. Nei negozi di generi alimentari del Comune, infatti, saranno distribuite buste del pane con un messaggio di sensibilizzazione.

“L’obiettivo – spiega Pamela Calussi, consigliera con delega alle Pari opportunità – è quello di trasformare un gesto quotidiano, come fare la spesa e portare il pane a casa, in un’opportunità per aumentare la consapevolezza sulla violenza di genere e sostenere le vittime. Un piccolo gesto che entra nelle case di tutti e ricorda che non bisogna voltarsi dall’altra parte”.

“Parlare ai ragazzi a scuola, affidarsi al teatro e arrivare persino sulla tavola di ogni giorno significa – dice Federica Ferri, presidente Comitato pari opportunità del Comune di Magliano in Toscana – far crescere consapevolezza nell’intera comunità: il vero cambiamento culturale parte proprio dalle parole e dai gesti quotidiani, ricordandoci che la libertà e il rispetto delle donne sono una responsabilità di tutti”.

La terza iniziativa si terrà invece domenica 29 novembre, alle ore 16 al Teatro della scuola primaria di Magliano in Toscana, con ingresso gratuito. In programma “Lettera a un bambino mai nato”, conferenza emozionale a cura di Giacomo Moscato, tratto dall’omonimo libro di Oriana Fallaci, che rappresenta un appuntamento intenso e profondo, per ascoltare, sentire e riflettere su ciò che la violenza toglie e su quanto sia importante prevenirla e contrastarla.