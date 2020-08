Magiche note a Lirica in Piazza: c’è il tributo ad Ennio Morricone

MASSA MARITTIMA – Colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema come: “Balla con i Lupi”, “Dottor Zivago”, “Love story” “Lawrence d’Arabia” ed altri, ma soprattutto un omaggio al grande genio di Ennio Morricone con le note di “C’era una volta il West” e “Giù la testa”. Brani celebri che saranno eseguiti con arrangiamenti completamenti riscritti e con contaminazioni nella musica lirica e al jazz.

Tutto questo si potrà ascoltare nel concerto “la grande musica nel cinema” in programma mercoledì 5 agosto alle ore 21.30 a Massa Marittima davanti alla cattedrale gotica di San Cerbone, nel terzo appuntamento dell’edizione 2020 di Lirica in Piazza organizzata dal Comune insieme all’Impresa Nuova Europa di Renzo Renzi e in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Massa Marittima, una rassegna che si presenta con un format diverso rispetto agli anni scorsi a causa delle norme sanitarie anti Covid che non hanno permesso la messa in scena delle tradizionali opere liriche. Al loro posto un programma con concerti di ridotte dimensioni, distribuiti in vari spazi del centro storico medievale della città e aperti ad altri generi musicali.

Sul palco l’Orchestra Nuova Europa sarà diretta dal maestro Maurizio Morgantini che suonerà in alcuni brani anche il piano, il Coro Polifonico dei Minatori di Santa Barbara e la partecipazione straordinaria del sassofonista jazz Stefano “Cocco” Cantini e del soprano Paola Di Gregorio. “I brani in programma non sono dei semplici arrangiamenti – spiega il maestro Maurizio Morgantini che ha ideato il concerto – preferisco chiamarli invece “ricomposizioni”. Usando essenzialmente materiale sonoro, ho armonizzato il tutto valorizzando le preziose peculiarità delle composizioni.

Salvo rari casi, il pubblico non si deve aspettare la replica esatta di melodie notissime, ma una riproposizione dei momenti musicali salienti di molti film famosi, in una diversa veste sonora. La musica sarà la protagonista assoluta, ridestando ricordi, sentimenti, emozioni. In particolare – sottolinea il maestro – il brano “Il terzo giorno d’estate” è tratto dalla grande Suite per solo coro, pianoforte e orchestra, che ho composto per il film-documentario su Norma Parenti in cui compaiono tre temi, Memoriae, Dies Irae e Preghiera”. “Lirica in Piazza quest’anno ha cambiato pelle offrendo spazio anche ad altre espressioni musicali – aggiunge Irene Marconi assessore alla cultura del Comune di Massa Marittima – e malgrado le difficoltà abbiamo voluto dare un segnale forte di vitalità per richiamare appassionati e turisti. Le risposte sono state tutte positive e sono convinta che mercoledì sarà un grande spettacolo. Si tratta di un concerto – conclude – che è stato pensato anche per valorizzare le nostre associazioni musicali da sempre impegnate nella promozione e diffusione della musica”.

Il concerto sarà ad ingresso libero ma di dovranno essere rispettate le modalità di sicurezza anti contagio come il distanziamento interpersonale. Per i posti a sedere è necessario prenotarsi chiamando il numero di telefono: 0566906525 oppure ritirando un tagliando al Museo di San Pietro all’Orto, Corso Diaz 36, tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18. Inoltre sarà possibile, per chi lo desidera, lasciare un contributo economico che sarà destinato in beneficenza per la lotta al Covid-19.

Per info: www.liricainpiazza.it