GROSSETO – Sarà un maggio vivace, ai Parchi archeologici della Maremma, grazie a un’originale serie di eventi e di appuntamenti, che scandiranno le prossime settimane nei tre diversi siti di Cosa, Roselle e Vetulonia.

Di seguito tutte le principali iniziative dei Parchi, il cui calendario, in continuo aggiornamento, è disponibile alla pagina del sito: https://parchiarcheomaremma.cultura.gov.it/un-maggio-ricco-di-eventi-ai-parchi-archeologici-della-maremma/

Venerdì 1 maggio, Festa del Lavoro, apertura straordinaria di tutte le aree archeologiche con le consuete modalità di accesso e i consueti orari (Parco archeologico di Roselle 09-45 – 18.45, Parchi archeologici di Cosa e Vetulonia, 09.45 – 18.30, ultimo ingresso in tutti i siti alle ore 18.00).

Domenica 3 maggio, Domenica al Museo, ingresso gratuito in tutti gli Istituti statali. E poi, al Parco archeologico di Cosa, alle ore 10.30, Archeotrekk. Dall’Antica Città di Cosa alla spiaggia della Tagliata (evento in collaborazione con la Polisportiva Orbetello Scalo attraverso tutto il sito archeologico e la macchia mediterranea circostante – tempo totale: 4-5 ore, Distanza: 10km. Dislivello: -150m +150m, consigliato abbigliamento adatto a camminare, scarpe da trekking, pranzo al sacco, almeno 2 litri di acqua, cappello per il sole). Al Parco archeologico di Roselle invece, due visite accompagnate gratuite a cura del personale MiC, alle ore 10:30 e alle ore 16:00.

Martedì 5 maggio al Parco archeologico di Roselle, alle ore 15:00, tappa del progetto Via Patrimonia Act, con la presentazione del gioco da tavolo Rusellae: echi dal sottosuolo ideato dal personale MiC. A seguire visita accompagnata al Parco stesso (ingresso gratuito per i partecipanti al progetto Via Patrimonia Act).

Venerdì 8 maggio alle ore 17:00 al Parco archeologico di Cosa presentazione del libro Cosa, onore, amore e intrighi nella colonia romana, con l’autore del volume Piero Scartabelli, in dialogo con l’archeologa Silvia Simonini e le restauratrici Federica Bartalini e Marta Mineo. Prevista poi una visita accompagnata a cura del personale MiC nell’area archeologica, con letture di brani del manoscritto a cura dell’attrice Patrizia Nistri.

Domenica 10 maggio alle ore 09:00, al Parco archeologico di Cosa visita guidata ed escursione gratuita (con prenotazione obbligatoria) Da museo a museo. Dal Parco archeologico di Cosa a Orbetello (tempo totale: 4 ore. Distanza: 12km) che dagli scavi archeologici di Cosa, scendendo verso la Feniglia e proseguendo lungo la laguna, raggiungerà Orbetello, dove è prevista la visita al Museo archeologico Polveriera Guzman. (Per info e prenotazioni: [email protected]).

Domenica 10 maggio inoltre giornata dedicata ai più piccoli e alle famiglie, grazie al progetto Kid Pass Days. Al Parco archeologico di Cosa alle ore 15:00 Kid Pass Day a Cosa, laboratorio didattico per bambini di età tra i 6 e i 10 anni a cura dell’Associazione Archeologica Odysseus (Per info e prenotazioni: 0564 881421 – 335 1471086). Il Parco archeologico di Roselle alle ore 10:30 e alle ore 16:00 farà provare in anteprima ai bambini dai 7 ai 14 anni (max 12 partecipanti a turno) il nuovo gioco da tavolo Rusellae: echi dal sottosuolo (Per info e prenotazioni: 3316194577 – 0564 402403. Laboratorio compreso nel costo del biglietto. Ingresso gratuito per i bambini). Al Parco archeologico di Vetulonia alle ore 15.30 sarà la volta di Bes(t) Kids, un laboratorio creativo di gioielli etruschi, alla Tomba della Pietrera, per bambini dai 6 ai 10 anni. (Max. 10 partecipanti. Evento gratuito. Per info e prenotazioni: 3316216340).

Sabato 23 maggio infine appuntamento con la Notte Europea dei Musei grazie a cui tutti e tre i Parchi effettueranno l’apertura straordinaria serale. Al Parco archeologico di Cosa alle ore 19.00 in programma l’evento musicale Il coro Ager Cosanus – tra opera, operetta e musical: un viaggio musicale tra vari generi. Al Parco archeologico di Roselle alle ore 19:15 presentazione itinerante al tramonto del libro L’enigma della Dea. a cura dell’autrice Narcisa Fargnoli, seguita dalle letture di Paola Lambardi. Poi due visite accompagnate a cura del personale Mic alle ore 19:15 e alle ore 21:30 (Per info e prenotazioni: 0564 402403 – 331 6194577. Ingresso simbolico al costo di €. 1,00. Ingresso esclusivamente con visita accompagnata). Per concludere apertura straordinaria serale fino alle ore 21.00 di tutti le aree del Parco archeologico di Vetulonia (ingresso gratuito, per info e prenotazioni: 3316216340). Alle ore 19.00 alla Tomba della Pietrera, prevista la visita accompagnata gratuita, a cura del personale MiC, Verde Vatluna – i boschi sacri etruschi.