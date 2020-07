Maam in piazza con “Partecipa, impara, condividi”: talk show sulla citizen science

GROSSETO – Venerdì 24 luglio alle ore 19 in Piazza Baccarini, davanti al Museo, per il quarto appuntamento con “Maam in piazza, la cultura che unisce”. La serata sarà dedicata al tema: “Partecipa, impara, condividi: come la citizen science sta cambiando il nostro modo di fare scienza”.

Talk show con Andrea Sforzi, direttore del Museo di Storia Naturale della Maremma, e Enrico Pizzi, giornalista e direttore di Tv9.

Seguirà una degustazione con prodotti del territorio offerti da: panificio di Roccalbegna Libero Conti e l’Azienda Agricola Rascioni&Cecconello.

Potete seguirci in diretta anche sulla pagina Facebook del Museo:

https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma/

Prenotazione consigliata: 0564/488752 – ingresso gratuito