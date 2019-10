“Lupi, pastori e pecore”: interventi e “contrasti” in ottava rima per discutere sul tema

GROSSETO – Domenica 13 ottobre alle 17.30, nella sede della Pro Loco di Grosseto in Piazza del Popolo 3 (troniera delle Mura medicee), l’associazione Maremma cultura popolare e la Pro loco di Grosseto hanno organizzato l’iniziativa “Lupi, pastori e pecore: voci della tradizione”. L’evento intende offrire un’occasione di riflessione su un tema di grande attualità per la Maremma, che verrà realizzato mettendo a deposizione di chi interverrà lo spazio della troniera medicea dove la Pro loco già programma iniziative culturali di varia natura.

La possibilità di far confrontare più voci, fra loro discordanti, si associa bene al mondo della tradizione maremmana dove il “Contrasto poetico in ottava rima” è stato usato come forma di discussione e di riscatto nei conflitti presenti nella società di allora: una forma culturale assai diffusa per dibattere temi e ragionare su argomenti dei quali i poeti sviluppavano la narrazione usando l’improvvisazione in versi.

La cultura orale, diffusa e tramandata nelle veglie, nei momenti conviviali, nelle feste popolari, ha avuto questo ruolo e ha dato forma ad uno spazio creativo riconoscibile e riconosciuto dalle comunità locali.

Nella serata di domenica prossima sono previsti interventi di autorità, associazioni, persone interessate ed è programmata la proiezione di immagini sul tema, proposto da Umberto Carini, “Memoria & Storia”. Verrà presentata per la prima volta una ballata, scritta con l’acrostico “Pecoraio maremmano”, composta da Piero Meini sulle note del “Barcarolo romano”. Sarà interpretata da Dino Simone con la sua fisarmonica ed il “Coro degli Etruschi”.

La vera attrazione della serata però sarà sicuramente caratterizzata dai “contrasti” improvvisati in rima sugli argomenti in discussione.

Partecipano i poeti: Mauro Chechi – Elino Rossi – Fernando Tizzi (quest’ultimo poeta e pastore della zona di Saturnia). Interverranno alcuni cori della tradizione con i loro canti popolari e a conclusione è previsto un rinfresco con pane cacio e vino di maremma.