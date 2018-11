L’Unitre presenta Lucian Tarara: appuntamento a Grosseto

GROSSETO – Importante e inedito, nel segno della letteratura e della curiosità, il prossimo appuntamento dell’Unitre con i propri associati e con la cittadinanza. Presso la Sala Pegaso, giovedì 22 novembre alle 16:00, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, l’Unitre presenta uno scrittore molto particolare, alla sua opera prima. Lucian Tarara, rumeno, attualmente recluso nella Casa Circondariale di Volterra, è l’autore di “Come una ninfea”, edito da La Bancarella Editrice Piombino.

Scritto in maniera avvincente e vera, il libro a carattere autobiografico narra la vicenda umana di Lucian Tarara e le sue riflessioni durante il periodo di lunga detenzione, prossima all’esaurimento della pena, attraversata dalla frequentazione, con ottimi risultati, fino al diploma, dell’Istituto Tecnico per Geometri, conseguito con il massimo dei voti. Identica per qualità la partecipazione e il profitto dimostrati nella partecipazione ai corsi Unitre per carcerati, fondati dalla professoressa Lucia Casalini delle Unitre carcerarie di Volterra.

L’autore sarà presente di persona. Come pure l’editore e la professoressa Casalini. Introduce Giuseppina Scotti, presidente Unitre Grosseto. Relatori Fabio Canessa, critico letterario, e il presidente Unitre Piombino, Pablo Gorini.

L’ingresso è libero.