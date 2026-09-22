ROSELLE – Venerdì 25 settembre l’Osservatorio aprirà, meteo permettendo, alle ore 21:30 per le osservazioni della luna piena.

Per gli appassionati sarà possibile fotografarla dal telescopio della cupola con le proprie reflex dotate di adattatore e portarsi a casa un bel ricordo. Seguiranno le osservazioni di Saturno con i suoi anelli. Gli ospiti saranno in compagnia dello staff dell’Osservatorio che li guiderà tra le costellazioni.

In caso di meteo avverso verrà utilizzato il simulatore al maxischermo all’interno della sala conferenze.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione sul sito amsagrosseto.com