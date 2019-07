Luna Melis e Carmen Ferreri in concerto: le rivelazioni dei talent in piazza a Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La centralissima piazza Orto del Lilli di Castiglione della Pescaia ospiterà, mercoledì 17 luglio, un doppio concerto. Sul palco saliranno Luna Melis e Carmen Ferreri.

La serata prenderà il via alle 21:30 (ingresso gratuito). I primi applausi saranno per la rivelazione di X Factor, Luna Melis. La cagliaritana sul palco si trasforma ispirandosi alle migliori popstar straniere. Canta e suona il pianoforte, gli addetti ai lavori la ritengono una forza inarrestabile.

Poi, sarà la volta di Carmen Ferreri, l’artista lanciata sulla ribalta nazionale dal talent show “Amici” di Maria De Filippi.

«Mercoledì 17 sarà la mia prima volta che vengo a Castiglione della Pescaia – afferma Carmen Ferreri – ma inevitabilmente ho letto ed ho dato un’occhiata sul luogo e l’impressione che ne ho avuto è stata sinceramente splendida. Ha tutta l’aria di un posto ricco di fascino, con un mare bellissimo ma soprattutto sembra un posto in grado di regalare bellissime atmosfere. Non vedo loro di conoscerla».

La cantante siciliana proporrà un concerto dove riesce a far condividere trasferendo le sue emozioni nel raccontarsi.

«Nei miei live – spiega – cerco quindi di mescolare le due cose attraverso un percorso musicale che parla di me, della mia musica, ma anche delle mie esperienze e delle mie emozioni. Quindi rendo doverosamente omaggio ai brani che mi hanno fatto conoscere al grande pubblico come La Complicità, Terra e Non è Amore, unitamente ai brani più con i quali sono cresciuta musicalmente di grandi interpreti della musica italiana ed internazionale come Mia Martini ed Aretha Franklin».

La notorietà che Carmen Ferreri ha ricevuto dal talent “Amici” la sta gestendo con gioia ma anche con tanta attenzione ed umiltà.

«La popolarità è innegabilmente una cosa che non può non far piacere – sostiene l’artista – ma non può e non deve distrarre dall’impegno costante che questo, come ogni altro lavoro, richiede».

Dopo il tour estivo Ferreri lavorerà al suo terzo album, dove racconterà gli ultimi due anni della sua vita. «Le mille emozioni – rivela Carmen Ferreri – le gioie, ma anche le naturali paure e le fragilità di una ragazza della mia generazione saranno presenti all’interno del prossimo album».