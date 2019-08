L’ultimo pane: a Ravi Marchi il film che racconta la miniera di Gavorrano

RAVI – «Che cosa era la miniera? La miniera era l’ultimo pane». Rispondeva così Vera Salvadori, una delle donne protagoniste del documentario di Maurizio Orlandi per la regia di Chicca Richelmi, alla domanda che le venne fatta durante le riprese del film sulla storia della miniera di Gavorrano.

A venti anni dalla prima proiezione, il documentario infatti nacque tra il 1999 e il 2000, “L’ultimo pane” sarà proiettato nuovamente a Ravi nell’ambito del cartellone di eventi del Festival del Teatro delle Rocce. L’appuntamento è per domenica 18 agosto alla miniera di Ravi Marchi.

«L’ultimo pane – spiega l’autore Maurizio Orlandi – nasce da un progetto fortemente voluto dall’allora sindaco Alessandro Fabbrizzi. In quegli anni si stava lavorando al progetto del parco minerario che oggi è diventato una realtà». All’epoca il documentario ebbe una certa risonanza nel territorio e venne proiettato in tutte le realtà delle Colline Metallifere nell’ambito della rassegna culturale che si chiamava “Di miniera in miniera”.

«Si tratta – aggiunge Orlandi – di un documentario molto tradizionale: nel film non si fa uso di filmati di repertorio perché l’attenzione è totalmente riservata ai luoghi della miniera e ai volti dei minatori. Quando venne girato il documentario, le miniere erano ormai chiuse da venti anni e molti dei protagonisti di allora erano minatori in pensione. Le interviste furono realizzate nella sala argano del Pozzo Impero che oggi non è più accessibile».

«La peculiarità del documentario – spiega Orlandi – è il linguaggio: schietto, vero, autentico e ricco, un linguaggio che oggi non si sente più perché è un po’ il linguaggio della miniera».

“L’ultimo pane” racconta la miniera e i minatori, ma anche il paese di Gavorrano, come cambiò e come si trasformò con l’arrivo della Montecatini, la società che “governava” la produzione mineraria.

«Ancora oggi, a distanza di venti anni dall’uscita del film e a quaranta dalla chiusure delle miniere, “L’ultimo pane” – conclude Orlandi che sarà presente la sera della proiezione insieme ad alcuni protagonisti di quel progetto – porta un messaggio che è legato alla valorizzazione della memoria e della storia dell’epopea mineraria. Una missione che appartiene anche al Parco delle Colline Metallifere: difendere la memoria della miniera con il suo patrimonio di conoscenze e di esperienze e trasmetterla alle generazioni future».

L’appuntamento è quindi per domenica 18 agosto alle 21 alla miniera di Ravi Marchi.

Al termine degustazione vino a cura della Strada del Vino e dei Sapori del Monteregio di Massa Marittima