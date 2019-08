L’Ulisse di James Joyce protagonista a Castiglione della Pescaia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Lunedì 19 agosto quarto appuntamento con La Lettrice a Castiglione della Pescaia. Alle ore 21.45 sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista Sara Donzelli leggerà alcuni brani di James Joyce, tratti dalla raccolta di racconti Gente di Dublino e dal suo romanzo-capolavoro Ulisse.

James Joyce, scrittore, poeta e drammaturgo irlandese, è ritenuto uno dei più grandi scrittori del XX secolo e della letteratura di ogni tempo, soprattutto in relazione alla sperimentazione linguistica presente nelle opere, che ha influenzato tutti i grandi letterati del Novecento ed ha ispirato. La serata di La Lettrice è dedicata a due donne uscite dalla sua penna, che tratteggiano due universi femminili a loro modo antitetici.

Eveline è un racconto di “Gente di Dublino”, una raccolta di racconti pervasa dai temi della paralisi e della fuga. Eveline è una giovane donna diciannovenne; dopo la morte della madre e di uno dei due fratelli rimane a vivere col padre, autoritario e violento, ed è in bilico tra la fuga nell’ignoto con il suo innamorato e l’accudimento della famiglia, che aveva promesso alla madre sul letto di morte.

Molly Bloom è la moglie di Leopold, protagonista di “Ulisse”; compare nell’ultimo capitolo , come una Penelope contemporanea, mentre a letto aspetta il marito, in un dormiveglia onirico da cui emergono i ricordi più segreti della sua vita di donna, la giovinezza e gli amanti. La particolarità di questo racconto.monologo è il flusso di coscienza, cioè la libera rappresentazione dei pensieri così come compaiono nella mente, senza nessuna punteggiatura né alcuna organizzazione logica in frasi, che richiedono una grande prova d’attrice.

La Lettrice è un progetto della compagnia Accademia Mutamenti e del Comune di Castiglione della Pescaia.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: Accademia Mutamenti: 348 4036571, info@accademiamutamenti.it