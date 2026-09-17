PITIGLIANO – Dadi, astragali, tavolieri e giochi di abilità possono raccontare molto più di quanto si possa immaginare. Attraverso questi oggetti è infatti possibile entrare nella vita quotidiana degli Etruschi e comprendere aspetti della loro educazione, delle relazioni sociali, della dimensione religiosa e funeraria, ma anche delle pratiche conviviali e agonistiche.

È questo il punto di partenza di “Ludus Etruscus. Il gioco nella società etrusca: archeologia, ritualità e vita quotidiana”, l’iniziativa organizzata dai Musei Civici Archeologici di Pitigliano in occasione della X Giornata degli Etruschi 2026, in programma sabato 19 settembre 2026.

Una giornata pensata per raccontare un aspetto originale della civiltà etrusca e, attraverso il tema del gioco, proporre al pubblico un modo diverso di avvicinarsi all’archeologia: non soltanto attraverso i grandi monumenti e le testimonianze funerarie, ma anche attraverso gli oggetti e le attività che facevano parte della vita delle persone.

Il gioco non era soltanto divertimento

Nel mondo antico il ludus non può essere interpretato semplicemente come una forma di svago.

Le testimonianze archeologiche documentano la presenza di dadi, astragali, tavolieri, giochi di abilità e raffigurazioni che permettono di ricostruire pratiche e comportamenti e di coglierne i legami con la società etrusca.

Il gioco poteva essere collegato alla sfera religiosa e funeraria, all’agonismo, alla convivialità e alle relazioni tra individui. Può quindi diventare una particolare lente attraverso la quale osservare valori, comportamenti, modalità educative e forme di socialità.

È proprio questa prospettiva che sarà al centro della giornata di Pitigliano: partire da reperti e testimonianze per comprendere come una pratica apparentemente quotidiana possa diventare una fonte importante per conoscere una civiltà antica.

La mattina la conferenza con Federico Daniele Maras

Il programma si aprirà alle ore 10.30 presso il Museo Civico Archeologico della Civiltà Etrusca “Enrico Pellegrini”, in Piazza Fortezza Orsini 59/c a Pitigliano (GR), con i saluti istituzionali e la conferenza del Dott. Federico Daniele Maras, Direttore Scientifico del Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

Maras proporrà una lettura scientificamente aggiornata delle più recenti acquisizioni archeologiche sul tema del gioco nel mondo etrusco, con un approccio pensato per rendere i contenuti della ricerca accessibili anche a un pubblico non specialistico.

L’incontro sarà un’occasione per mettere in relazione la ricerca archeologica con le testimonianze conservate nei Musei Civici Archeologici di Pitigliano e con il patrimonio del territorio.

La conferenza è a cura della Direzione Scientifica dei Musei Civici Archeologici di Pitigliano e dell’Associazione Pro-Loco APS Pitigliano.

Nel pomeriggio il gioco etrusco diventa laboratorio

Dalla teoria alla pratica: nel pomeriggio il tema del ludus sarà proposto direttamente ai più giovani.

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso il Museo Civico Archeologico all’aperto “A. Manzi”, in Strada del Pantano 127 a Pitigliano (GR), si svolgerà il laboratorio didattico “Fabula et Ludus. Costruiamo il nostro gioco etrusco”, consigliato per bambini dai 6 ai 10 anni e curato dall’Associazione Pro-Loco APS Pitigliano.

I partecipanti potranno confrontarsi con materiali, strumenti e pratiche ludiche documentate dalle fonti archeologiche e trasformare quanto appreso in un’esperienza concreta.

Costruire, sperimentare e giocare diventeranno così strumenti per conoscere il passato, in un’attività che unisce archeologia, creatività e partecipazione.

L’obiettivo è avvicinare i bambini alla civiltà etrusca attraverso un linguaggio immediato, capace di trasformare la conoscenza in esperienza e di rendere il patrimonio archeologico più vicino e comprensibile.

Due musei, un unico racconto degli Etruschi

La scelta di distribuire le attività nei due principali luoghi del patrimonio archeologico comunale permette di costruire un ideale percorso tra oggetti, testimonianze e pratiche della vita quotidiana etrusca.

Il Museo “Enrico Pellegrini” ospiterà il momento di approfondimento scientifico, mentre il Museo all’aperto “Alberto Manzi” sarà il luogo dell’esperienza laboratoriale dedicata ai bambini.

Nel corso della giornata saranno inoltre proposte visite guidate al museo e all’area archeologica, con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra le testimonianze conservate nel patrimonio di Pitigliano e i temi affrontati durante l’iniziativa.

La giornata si inserisce nelle attività di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale promosse dal Comune di Pitigliano e nella più ampia cornice della Giornata degli Etruschi 2026, promossa dal Consiglio regionale della Toscana.

Un appuntamento che conferma la volontà di fare dei musei e delle aree archeologiche non soltanto luoghi di conservazione, ma spazi di conoscenza, partecipazione e incontro tra comunità, ricerca e territorio.

Un patrimonio da conoscere attraverso l’esperienza

“Ludus Etruscus” propone in definitiva un modo diverso di guardare agli Etruschi: attraverso un aspetto della vita quotidiana apparentemente semplice, ma capace di aprire una finestra sulla complessità della società antica.

Il gioco diventa così un ponte tra passato e presente, tra ricerca scientifica e divulgazione, tra museo ed esperienza diretta.

Una prospettiva che consente di avvicinare pubblici diversi – dagli appassionati di archeologia alle famiglie, fino ai bambini – alla storia e al patrimonio di Pitigliano.

Tutte le attività della giornata sono a ingresso gratuito.

Il programma

Ore 10.30 – 12.30

Saluti istituzionali e conferenza del Dott. Federico Daniele Maras, Direttore Scientifico del Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

Museo Civico Archeologico della Civiltà Etrusca “Enrico Pellegrini”

Piazza Fortezza Orsini 59/c, Pitigliano (GR).

A cura della Direzione Scientifica dei Musei Civici Archeologici di Pitigliano e dell’Associazione Pro-Loco APS Pitigliano.

Ingresso: gratuito

Ore 15.00 – 17.00

Laboratorio didattico “Fabula et Ludus. Costruiamo il nostro gioco etrusco”, consigliato per bambini dai 6 ai 10 anni.

Museo Civico Archeologico all’aperto “A. Manzi”

Strada del Pantano 125, Pitigliano (GR).

A cura dell’Associazione Pro-Loco APS Pitigliano.

Ingresso: gratuito con prenotazione gradita.

Informazioni e contatti

Museo Civico Archeologico di Pitigliano

Tel. 0564 614067

Email: [email protected]

Associazione Pro-Loco APS Pitigliano

Tel. 329 1314010 – anche WhatsApp

Email: [email protected]