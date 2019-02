Lucio Leoni infiamma il sabato del Khorakhané

GROSSETO – Il palco del Khorakhané – Spazio 72 (via Ugo Bassi, 62 – Grosseto), sabato 16 febbraio alle 22,30 ospita il concerto, realizzato in collaborazione con Tudemun Concerti, di Lucio Leoni.

Brillante e provocatorio, è uno dei pochi artisti in Italia capaci di portare in canzone i monologhi viscerali tipici del teatro interiore, strutture rap e impeti punk, pur mantenendo un forte legame con la tradizione del cantautorato italiano. Nel suo ultimo disco usa l’espediente del “Lupo Cattivo” per parlare di emozioni universali e concetti senza tempo, per costruire una sorta di “saggio sull’esistenza” che non porti con sé una data di scadenza.

Ingresso 7 euro con tessera Arci.