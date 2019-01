Luca Pirozzi canta De Andrè: al Khorakhanè gli “Ostinati e contrari”

GROSSETO – A 20 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, il Circolo ARCI Khorakhanè rende omaggio al poeta cantautore ospitando gli amici “Ostinati e Contrari” sul palco di Spazio 72, nella serata di venerdì 1 febbraio.

“Ostinati e contrari” è un duo di voci, chitarre e armonica che dal 2004 vuole omaggiare e diffondere le canzoni di Fabrizio De André. La scelta di esibirsi in duo dà ancora più valore alla parte letteraria della musica di De André. Lo spettacolo è arricchito dalla presentazione delle varie canzoni e da aneddoti sulla vita di Fabrizio De André. Il duo “Ostinati e contrari” si è esibito in centinaia di concerti e festival in tutta Italia e Europa, è stato invitato negli Istituti Italiani di Cultura di Amsterdam, Varsavia, Tirana. Ha collaborazioni con l’Archivio De André dell’Università di Siena, con la Fondazione De André e con il Faber Festival di Tempio Pausania in Sardegna.

Luca Pirozzi (voce e chitarra) e Paolo Mari (chitarra e armonica) sono due esperti musicisti e compositori che da decenni lavorano professionalmente in vari progetti musicali, teatrali e didattici.

Ingresso per tesserati Arci e federati € 5 (biglietto spettacolo)

Ingresso per non tesserati € 15 (tessera + biglietto ridotto)

Possibilità di cenare al Circolo, gradita prenotazione al 3314779872.

Lo spettacolo avrà inizio alle 22:30