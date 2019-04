Luca Carboni in concerto a Grosseto: sul palco del Moderno arriva “Sputnik”

GROSSETO – Secondo appuntamento al Teatro Moderno con gli appuntamenti organizzati da Sistema in collaborazione con L’Amministrazione comunale per la primavera 2019: il 4 aprile a Grosseto arriva la musica di Luca Carboni

Musica doc per il secondo dei quattro appuntamenti di primavera al Teatro Moderno di Grosseto, organizzati da Sistema Srl in collaborazione con il Comune di Grosseto e le agenzie Ad Management e Leg. Giovedì 4 aprile alle 21 sarà Luca Carboni a fare tappa in città con il suo spettacolo Sputnik Tour. Uno show colorato, dove luci e laser faranno la loro comparsa nel maxischermo digitale, come sfondo del live dell’artista.

Il pop d’autore si unisce alle immagini che raccontano e amplificano il lavoro musicale. Le fotografie della carriera dell’artista si accompagnano a quelle che hanno segnato la storia da sessanta anni fa ad oggi. Come sound Carboni ha scelto uno stile molto elettronico, in linea con il suo ultimo album, accompagnato in alcuni momenti da suoni più acustici o più elettrici.

Le info sugli eventi sono disponibili al sito www.teatromodernogrosseto.it

Biglietti:

prevendita presso tutti i punti vendita ticket-one

online collegandosi al sito: www.ticketone.it