CAPALBIO – Visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno in programma per sabato 19 settembre, dalle 10 alle 17, in piazza della Repubblica.

Tutto pronto per la Carovana della prevenzione, l’evento promosso da Komen Italia e patrocinato dal Comune di Capalbio e Azienda Usl Toscana sud est. L’evento, all’interno del Programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile, si terrà sabato 19 settembre, dalle ore 10 alle 17, in piazza della Repubblica a Borgo Carige. «Invitiamo tutte le donne capalbiesi – dice il sindaco Gianfranco Chelini – a prenotarsi alle visite e agli esami diagnostici. Come amministrazione riteniamo fondamentale promuovere la prevenzione e siamo felici di poter ospitare nuovamente il servizio promosso da Komen Italia».

Grazie alla Carovana della prevenzione sarà possibile svolgere visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno (iniziativa rivolta a donne non inserite nelle liste di Screening della Regione Toscana).

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.komen.it/evento/capalbio-19settembre2026.