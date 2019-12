“L’ossessione del potere di Riccardo III”: conferenza drammatizzata a Unitre

GROSSETO – Venerdì 6 dicembre, alle 18, nella sede Unitre di Grosseto (in via Garibaldi, 19), nell’ambito del corso di Letteratura tenuto da Laura Luzzetti Amerini, avrà luogo la conferenza drammatizzata L’ossessione del potere di Riccardo III a cura di Giacomo Moscato (ingresso libero).

“Si tratta di un evento culturale decisamente sui generis – racconta Giacomo Moscato -: l’idea di fondo è quella di trasformare la formula della tradizionale conferenza, seriosa e compassata per definizione, in un’esperienza dinamica e vivace, senza per questo perdere di vista la serietà e il rigore dei contenuti. Di fatto, in perfetta continuità con il mio stile di insegnamento, questo tipo di “conferenza drammatizzata” non è altro che l’incontro e la sintesi tra le mie due diverse anime: il docente liceale di Letteratura e Storia (con un percorso formativo universitario e un’esperienza didattica quasi ventennale) e l’attore e regista teatrale (con un’esperienza scenica di oltre venticinque anni). Le tragedie di William Shakespeare, nello specifico, oltre ad essere esempi di inarrivabile scrittura teatrale, possono costituire un vero e proprio “laboratorio sociologico” al quale attingere per approfondire alcuni argomenti di grande rilevanza per la nostra contemporaneità: l’ossessione per il potere, l’ambizione e l’invidia presenti nel “Riccardo III” li ritroviamo intorno a noi, nella politica come negli negli affari, e forse, addirittura, dentro di noi, “nell’inverno del nostro scontento”, negli angoli più segreti della nostra coscienza”.