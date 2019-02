Lorenzoni e il maestro Buffa mettono in scena Alda Merini

GROSSETO – Sarà la poesia la protagonista del nuovo appuntamento “tascabile” del Villino Panichi, che affaccia in piazza fratelli Rosselli, per pochissimi, fortunati spettatori. Torna, così, la mini rassegna che anima le serate in uno degli edifici Liberty più preziosi di Grosseto, realizzato dall’architetto Lorenzo Porciatti nel 1900.

Paola Lorenzoni e il maestro Nicola Buffa interpreteremo l’emozionante testo di Alda Merini Magnificat, un poemetto lirico che parla d’amore: un appassionato e toccante omaggio alla Madonna nel momento della perdita del figlio.

Appuntamento è domenica 10 febbraio alle ore 18. L’ingresso è libero. Al termine sarà offerto un aperitivo dall’Agenzia A&G Real Estate, la cui sede è proprio all’interno del Villino Panichi.