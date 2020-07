Lorenza Baudo e Paolo Batistini presentano “Stilelibero: in scena un baule, un chitarrista e una cantattrice”

CIVITELLA PAGANICO – Giovedì 16 luglio alle 18:30 secondo appuntamento con la musica dal vivo alla Distilleria Nannoni “Stilelibero: in scena un baule, un chitarrista e una cantattrice”.

Dopo il successo della data d’apertura con i musicisti Luca Provenzani e Amerigo Bernardi, giovedì 16 Luglio A.Gi.Mus. Grosseto in collaborazione con la Distilleria Nannoni, propone una performance musicale, un vero e proprio spettacolo dove i linguaggi artistici si incontrano. Lorenza Baudo e Paolo Batistini presentano Stilelibero, un dialogo ora divertente ora struggente, spesso imprevedibile fra musicisti poliedrici e affiatati, che conduce lo spettatore in un viaggio fra canzoni e teatro, in cui il gioco e musica di qualità si fondono e si intrecciano, e dove l’arte viene espressa valorizzata riscoperta nella sua multiforme varietà.

Generi musicali diversissimi fra loro si intersecano e, nell’interpretazione libera, acquistano nuova luce e inaspettati riflessi: dalla musica classica alla canzone d’autore, dal musical al tango, dalla canzone anni ’30 al fado portoghese, dal cabaret alla musica da film, dallo standard jazz al teatro canzone. Il trait d’union in questo variegato Stilelibero? Una canzone/poesia di Ivano Fossati e, soprattutto, il gusto per il gioco, l’amore per la libera interpretazione e il continuo interplay fra voce e chitarra.

“Lo spettacolo è già sold out da alcuni giorni, indice della voglia del pubblico di tornare a partecipare a spettacoli da vivo, la stessa voglia di musicisti e artisti di essere sulla scena – sottolinea Gloria Mazzi, presidente di A.Gi.Mus. Grosseto e direzione artistica della rassegna – occupare poi con la musica luoghi non convenzionali grazie alla collaborazione con aziende come la Nannoni Grappe e alla sua proprietaria Priscilla Occhipinti, è un segnale importante del bisogno di rafforzare le sinergie tra mondo della cultura e sistema produttivo locale”.

“Sono molto felice di poter contribuire a questa rinascita culturale – aggiunge Priscilla Occhipinti, maestro distillatore – da appassionata di musica ed arte in genere, è per me un immenso piacere poter condividere un momento di alto tenore culturale con tutti coloro che saranno ospiti graditi della serata. Sono certa che vivremo insieme dei momenti unici, durante i quali potremo allietare l’anima e lo spirito”.

Lo spettacolo, a ingresso libero, si terrà alle ore 18.30, presso il grandissimo giardino della Distilleria Nannoni – Località Aratrice, 135 a Civitella Paganico in provincia di Grosseto.

Gli spettacoli di Spirito Musicale vanno a recuperare alcuni degli appuntamenti della rassegna organizzata presso l’Ospedale Misericordia di Grosseto “Musica in ospedale”, la sua programmazione rientra nel più ampio progetto regionale condiviso con le sezioni A.Gi.Mus. di Firenze, Arezzo e Livorno e sostenuto da Mibact, Regione Toscana, Città di Grosseto, Azienda ASL Toscana Sud Est, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Coeso Società della Salute e BCC Castagneto Carducci. Si ringrazia la cooperativa La Peschiera per la sanificazione degli spazi.

Visto l’ottimo riscontro di questi primi appuntamenti, stiamo progettando nuove attività.

Per informazioni info@lavocediognistrumento.it, www.lavocediognistrumento.it e le pagine Facebook Agimus Grosseto e La voce di ogni strumento.