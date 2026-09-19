GROSSETO – L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” riparte con “Aspettando il 2027 Beethoveniano”. Il primo concerto del nuovo cartellone autunnale, con la direzione artistica di Antonio Di Cristofano e il contributo della Fondazione CR Firenze, è in programma domenica 20 settembre alle ore 21.15 nel Chiostro della Chiesa di San Francesco, a Grosseto, e sarà interamente dedicato al compositore tedesco, del quale si celebra nel 2027 il duecentesimo anniversario della scomparsa.

L’orchestra sarà diretta dal maestro Andrea Colombini; al pianoforte Zixi Chen, giovane talento cinese vincitore dell’ultima edizione del Premio internazionale pianistico Scriabin. Il programma prevede l’esecuzione del “Concerto n. 4 in sol maggiore per pianoforte e orchestra op. 58” e della “Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93”.

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket e nelle prevendite autorizzate (Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto; Beautiful Ways Viaggi in via IV Novembre a Marina di Grosseto; Tabaccheria Murri in piazza Zucchi 4 a Capalbio) e saranno in vendita anche sul posto, un’ora prima del concerto. Infoline: 333 5372994.

Il pianista Zixi Chen, oltre a una lunga serie di successi artistici in prestigiose competizioni internazionali come lo “Scriabin” di Grosseto e lo “Chopin” di Varsavia, si esibisce da tempo con orchestre quali la Sinfonica di Milano, la Manchester Camerata, la Daegu Symphony Orchestra e la Suzhou Symphony Orchestra, con la direzione di direttori come Antoni Wit e Grigor Palikarov.

Ha tenuto concerti in Germania, Italia, Polonia, Spagna, Francia, Corea, Regno Unito, Stati Uniti, Hong Kong, Cina. Il suo modo di suonare si distingue per una profonda espressività musicale, un senso dello stile accurato e padronanza di ampie sfumature. La rivista “Piano art” ha elogiato le sue esibizioni come “potenti e ricche di emozione”, la rivista ufficiale dell’Istituto Fryderyk Chopin lo ha descritto come “dotato di uno stile brillante” e anche la britannica “Gramophone” lo ha lodato ampiamente. La leggendaria pianista Martha Argerich lo ha descritto come “un pianista interessante e un artista sensibile”.

Il direttore d’orchestra Andrea Colombini (Lucca, 1968) ha studiato pianoforte prima di dedicarsi interamente alla direzione d’orchestra – seguendo corsi e masterclass in Italia e all’estero con Maag, Kerschner, Solti, Celibidache, Kelly – e alla storia della musica. Dal 1990 organizza eventi culturali e musicali. È responsabile per l’Italia delle Bande militari e di cornamuse dell’esercito britannico che ha portato in tournée in Italia.

Collabora con i principali artisti internazionali nel campo della musica classica, operistica, jazz, pop e rock, da Katia Ricciarelli a Uto Ughi, Paolo Conte, Noa, Bryan Ferry, Renzo Arbore, i Berliner Philharmoniker e altri. Nel 1999 ha fondato il Festival Lucca in Orchestra e nel 2003 ha “riportato” a Lucca Giacomo Puccini e la sua grande musica, creando il festival “Puccini e la sua Lucca”, unico festival permanente nel mondo, con eventi durante l’intero anno.

Collabora con il festival “Waves of Music” di Sharm El Sheikh, in Egitto, e con il festival “Puccini in the park” a Bath, in Gran Bretagna, primo festival dedicato a Puccini nel Regno Unito. Si è dedicato anche al teatro amatoriale e professionistico e a ruoli recitanti in Pierino e il lupo, Histoire de Babar, Enoch Arden, Histoire du Soldat, Façade. È fondatore e direttore dell’Orchestra Filarmonica di Lucca.