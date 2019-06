L’Orchestra sinfonica città di Grosseto in piazza: serata dedicata a Mozart e Haydin

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: «Torna con un doppio appuntamento nel salotto all’aperto di piazza Solti, nella parte più alta del borgo medioevale, l’Orchestra sinfonica città di Grosseto – annuncia soddisfatta l’assessora alla Cultura Susanna Lorenzini -. Venerdì 28 giugno alle 21:30, castiglionesi e turisti che apprezzano questo genere di musica avranno la possibilità di ascoltare un vasto programma diretto da Oliver Weder, con al violoncello Misha Quint. Una serata dedicata a Mozart e Haydin, i titani del classicismo viennese con: La finta giardiniera, ouverture K. 196 di Mozzart, il Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello e orchestra Hob:Vilb:1, la sinfonia n. 43 in mib maggiore “Mercuru” Hob.l:43 di Haydin».

Il violoncellista Misha Quint è nato in Russia e incanta il pubblico di tutto il mondo con la sua liricità, passione e tecnica impressionante. Harris Goldsmith lo ha descritto come un “musicista virtuoso dall’abilità geniale – un’incarnazione del fare musica interpretativa ed esecutiva al suo livello più sublime”. Il repertorio di Misha Quint varia da Bach alle prime dei più importanti artisti contemporanei,tra cui Schnittke, Goubadalina, Sirota, Ran, Gerber, Davis, Laderman, e Lucky. Quint è il fondatore e il direttore musicale dell’Inter Harmony International Music Festival che si svolge a Sulzbach-Rosenberg in Germania e ad Acqui Terme in Piemonte e dell’Inter Harmony Concert Series presso la Weill Recital Hall della Carnegie Hall di New York per la sesta stagione, e nel Museo di Arte Moderna a Fort Worth, Texas per la seconda stagione.

Misha Quint ha ottenuto la medaglia d’oro ai Global Music Awards del marzo 2016 per il lancio del suo nuovo album “Matryoshka Blues” in tre categorie: strumentista, album, e nuovo lancio, ed è stato nella top 5 degli Spring albums ai Global Music Awards del 2016. Concerti recenti includono performance in Italia, Germania e Stati Uniti con artisti come Znaider, Mayer, e Antonio di Cristofano. Misha Quint si è laureato presso la Scuola speciale per talenti musicali di Leningrado e il Conservatorio di Stato di Leningrado. Ha fatto il suo debutto in orchestra all’età di 13 anni, dopo aver vinto il primo premio della competizione Boccherinia San Pietroburgo (all’epoca Leningrado). Ha ottenuto riconoscimento a livello internazionale dopo aver vinto il primo premio alla Competizione internazionale di Praga del 1975, nonché la Competizione nazionale Russa.

Quint è emigrato negli Stati Uniti esordendo in concerto a New York presso il ’92nd Street Y’ e il suo debutto in orchestra presso la Avery Fisher Hall del Lincoln Center nel 1992. Ha tenuto numerosi concerti solisti e master classes nelle principali sale da concerti in Inghilterra, Germania,Svizzera, Irlanda, Russia, Lettonia, Georgia, Bielorussia, Romania, Italia e Stati Uniti.Si è esibito con con orchestre come la New York Chamber Symphony, la Metropolitan Symphony, la London Soloists Chamber Orchestra presso la Queen Elizabeth Hall, l’Orchestra Filarmonica di Leningrado, l’Orchestra Sinfonica di Stato di Mosca, l’Orchestra di Stato di Leningrado, l’Orchestra di musica classica e contemporanea, la National Irish Symphony, l’Orquestra sinfônica do Teatro Nacional di Brasilia e con le orchestre sinfoniche di Lettonia e Georgia.

Dopo l’appuntamento inaugurale, l’Orchestra sinfonica città di Grosseto tornerà a esibirsi nel centro turistico venerdì 2 agosto.