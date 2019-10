L’Orchestra città di Grosseto giovani in concerto per ricordare Guglielmo Francini

GROSSETO – Come è da considerarsi ormai una tradizione, sarà l’Orchestra “Città di Grosseto Giovani – Vivace” ad aprire i “Concerti d’Autunno” che il Rotary Club Grosseto offre alla città, ricordando la memoria del professor Guglielmo Francini.

La serata inaugurale è in programma venerdì 11 ottobre (inizio ore 19) e sarà ospitata nella splendida Cattedrale della città che ancora una volta è stata messa a disposizione dal vescovo.

L’Orchestra sarà diretta dal Maestro Massimo Merone ed avrà come solisti Emilia Galli (oboe), Eleonora Pagnoncelli (fagotto), Valeria Benedetto (clarinetto) e Leonardo Pasqualone (corno).

Il programma della serata inaugurale dei “Concerti d’Autunno 2019” propone musiche di Salieri (“La Grotta di Trofonio” – ouverture), Mozart (“Sinfonia concertante per fiati e orchestra kv 297) e Fauré (“Masques et Bergamascques” – suite Op. 112).

La “Vivace” è un soggetto senza precedenti nel panorama musicale cittadino, trattandosi di un’orchestra formata da giovani di talento di età compresa fra i 16 ed i 26 anni, grossetani, ma anche provenienti da molte altre città d’Italia. Ragazzi selezionati tramite pubbliche audizioni per essere avviati alla professione dell’orchestrale, ma anche e soprattutto per fare sì che suonando insieme possano essere educati alla concordia e all’armonia non solo musicale.

I valenti giovani musicisti, studenti o neodiplomati dei conservatori, dei licei musicali e degli istituti di musica, che saranno diretti come già ricordato dal Maestro grossetano Massimo Merone, che sta proponendosi con successo ad alti livelli nazionali ed internazionali.

L’Orchestra “Città di Grosseto Giovani” nata da un progetto varato nel 2018, ha già avuto modo di esibirsi sempre riscuotendo ampi consensi in molte occasioni, di fronte ad un pubblico numerosissimo che, con

grandissimo calore, ha dimostrato di essersi immediatamente affezionato a questa nuova realtà musicale grossetana che può ben considerarsi un fiore all’occhiello della nostra città.