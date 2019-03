Lopez e Solenghi tornano sul palco a Grosseto: imitazioni, sketch e risate

GROSSETO – Massimo Lopez e Tullio Solenghi apriranno i quattro spettacoli di primavera al Teatro Moderno di Grosseto, organizzati da Sistema Srl in collaborazione con il Comune di Grosseto e le agenzie Ad Management e Leg.

L’appuntamento è sabato 23 marzo alle 21 con uno show che mette al centro i due artisti, che tornano insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici che si ritrovano. Interpreti e autori dello spettacolo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno accompagnati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio.

Una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni e interazioni col pubblico, per due ore di spettacolo. In quasi due ore di spettacolo Tullio e Massimo si offriranno al pubblico grossetano con la loro inconfondibile empatia spassosa ed emozionale. Il primo di quattro spettacoli tra musica e teatro pensati per un target trasversale, dove il divertimento predomina il divertimento alternato a momenti di profonda emozione.

Le info sugli eventi collegandosi al sito www.teatromodernogrosseto.it. Biglietti: prevendita presso tutti i punti vendita ticket one, online collegandosi al sito:www.ticketone.it