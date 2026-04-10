MASSA MARITTIMA – sabato 11 aprile alle ore 18, presso la Galleria Spaziografico, si terrà l’inaugurazione della mostra collettiva “L’ombra del dubbio” a cura di Gian Paolo Bonesini.
L’esposizione, visitabile fino al 27 aprile con orario 17- 19, riunisce per la prima volta negli spazi della Galleria le opere di Laura Alberti, Rita Brucalassi, Francesca Burrascano e Maria Silvia Generali.
La mostra
La mostra si sviluppa attorno al tema del paesaggio, inteso non come dato stabile ma come presenza mobile, che si offre e al tempo stesso si sottrae. Le opere accompagnano lo sguardo in un percorso che dalla riconoscibilità conduce progressivamente verso l’indistinto, dove l’immagine si fa sospesa e aperta all’interpretazione.
In questa oscillazione si insinua il dubbio: non come mancanza, ma come spazio fertile di possibilità. Il paesaggio diventa così luogo mentale e percettivo, in cui memoria, visione e immaginazione si intrecciano.