MASSA MARITTIMA. La letteratura incontra il cinema, la memoria personale e l’identità di un territorio in una serata dedicata a Giorgio Saviane, uno degli scrittori più significativi del panorama letterario italiano del Novecento.

In occasione dei centodieci anni dalla sua nascita, mercoledì 25 novembre 2026, a partire dalle ore 19.30, il Palazzo dell’Abbondanza di Massa Marittima ospiterà “Giorgio Saviane e la Maremma”, un appuntamento speciale organizzato dall’Associazione Pane, Salame & Cinema, pensato per ricordare lo scrittore e approfondire il legame che lo ha unito a questa terra.

L’ingresso è riservato ai soci, ma c’è la possibilità di tesseramento in serata per gli esterni.

Protagonista dell’incontro sarà Alessandra Del Campana Saviane, vedova dello scrittore, che sarà presente per condividere ricordi, testimonianze e aspetti meno conosciuti della sua vita. A partire dalle ore 20:00, attraverso la lettura di documenti inediti e il racconto della loro esperienza comune, il pubblico potrà avvicinarsi non soltanto alla figura dell’autore, ma anche all’uomo, ai suoi interessi e al suo rapporto con la Maremma.

Un legame che sarà approfondito anche attraverso alcuni testi di Saviane, con particolare attenzione agli scritti nei quali l’autore racconta la Maremma e i territori intorno a Massa Marittima: pagine che permettono di riscoprire luoghi e atmosfere attraverso lo sguardo di uno scrittore, restituendo alla letteratura la capacità di conservare e interpretare la memoria di un paesaggio.

La proiezione di “Eutanasia di un amore”

La serata proseguirà alle 20.30 con la proiezione di “Eutanasia di un amore”, tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Saviane: film drammatico del 1978 diretto da Enrico Maria Salerno, qui alla sua terza e ultima prova come regista. La pellicola racconta il lento logorarsi di una relazione attraverso le interpretazioni intense di Ornella Muti e Tony Musante; nel cast compaiono anche Monica Guerritore e Mario Scaccia.

La pellicola porterà sullo schermo l’universo narrativo dello scrittore, offrendo l’occasione di confrontare la pagina letteraria con la sua trasposizione cinematografica. Al termine della proiezione sono previsti un dibattito e la lettura di alcuni brani scelti.

E proprio la presenza di Alessandra Del Campana Saviane, i documenti inediti e le testimonianze personali danno alla serata un carattere di eccezionalità, distinguendola da una normale rassegna cinematografica.

A completare l’iniziativa sarà una mostra, allestita nella stessa Sala dell’Abbondanza, con immagini, disegni e testi dedicati a Saviane e ai temi della serata realizzati da Gian Paolo Bonesini della Galleria d’Arte Spaziografico: un dialogo tra linguaggi diversi che intende ampliare il racconto dello scrittore attraverso suggestioni visive e interpretazioni artistiche.

L’iniziativa si propone così di andare oltre la celebrazione di una ricorrenza, offrendo un’occasione per riscoprire un autore, la sua opera e il rapporto con un territorio che ha attraversato la sua vicenda personale e culturale. Un incontro tra letteratura, cinema e arti visive, nel quale la memoria privata si intreccia con quella collettiva e la Maremma diventa parte integrante del racconto.

Si ricorda che l’ingresso è riservato ai soci dell’Associazione Pane, Salame & Cinema ma anche i non soci potranno partecipare, previa iscrizione all’associazione direttamente in serata.

La serata è organizzata da Pane, Salame & Cinema, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima, la collaborazione di La Novella e di Galleria d’Arte Spaziografico.