L’Odissea a Ulisse: letteratura e teatro in un evento unico. Appuntamento a sabato

GIUNCARICO – Una serata culturale dedicata a un grande classico si terrà alla piscina di Giuncarico, dove sabato, 20 agosto a partire dalle ore 18.30, verrà presentato il libro “L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre” dell’autrice Marilù Oliva. Sulla scia della mitologia greca, la stessa sera alle ore 21 andrà in scena anche lo spettacolo teatrale “Ulisse. Dall’odissea di Omero” con Giacomo Moscato. Un appuntamento doppio quindi che sarà anche un modo per concludere e salutare un lungo percorso, non solo culturale, dell’associazione “Amici della piscina”.

«Quest’anno – spiegano gli organizzatori – scade il mandato alla nostra associazione per la gestione della piscina comunale. Sono stati sette anni importanti, abbiamo visto crescere i bambini che intanto sono diventati ragazzi o adulti. Abbiamo usato questi spazi non solo per attività ludiche o ricreative, ma anche per occasioni di incontro tra associazioni e racconti di singole esperienze. Abbiamo fatto cultura in un luogo che molti pensavano non si prestasse».

«Arriviamo in fondo con fatica e con orgoglio – proseguono -. Per chiudere il ciclo abbiamo pensato di attualizzare un classico. E lo faremo con la bravissima Marilù Oliva che ci illustrerà “L’ Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre”, un classico rivisitato ma fedelissimo all’originale.

A sostenere l’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Gavorrano, c’è anche il Comitato di Pari Opportunità del Comune di Gavorrano, la libreria Chiti di Follonica e la Quanto Basta Libreria di Grosseto.

Ecco il programma della serata per cui è indispensabile la prenotazione per il rispetto delle misure anti-Covid:

Ore 18.30 presentazione del libro “L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre” di Marilù Oliva. A seguire aperitivo con l’autrice al costo di 12 euro, il quale comprende un cocktail e tre piatti monouso.

Ore 21.30 spettacolo teatrale “Ulisse. Dall’odissea di Omero” con Giacomo Moscato.

Per prenotazioni: 339-1591150 (Chiara) o 320-7290408 (William)