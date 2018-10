Lo sviluppo dell’arte della vetrata in occidente: se ne parla all’Archivio di Stato

GROSSETO – L’associazione Archeologica Maremmana, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Grosseto, promuove “Le Tecnologie artistiche: la vetrata”, una conferenza sullo sviluppo della vetrata istoriata in Occidente a partire dal IX-X secolo. L’appuntamento è per giovedì 25 ottobre, alle 16, nei locali dell’Archivio di Stato Grosseto ore 16,00. La relatrice della conferenza sarà Vera Giommoni, architetto e storico dell’arte.

«L’arte di dipingere le vetrate è stata una caratteristica delle cattedrali romaniche e gotiche – spiegano gli organizzatori – periodo storico in cui ha avuto il suo massimo sviluppo. Si tratta però di una tecnica ben più antica, nata per incastonare vetri e decorare piccoli oggetti, per uso liturgico oppure laico. Fu un’interessante esempio di collaborazione tra ideazione immaginativa pittorica ed elaborata esecuzione da parte di maestranze artigiane specializzate nei vari settori. Infatti, molte sono le conoscenze scientifiche e tecnologiche necessarie. Dalla manifattura del vetro e sua colorazione a quella dell’intelaiatura in legno o in piombo fino al calcolo della più resistente struttura in ferro, che consentiva di raggiungere dimensioni di notevole entità».