Lo sport inclusivo: incontro con le associazioni. Appuntamento in sala Tirreno

FOLLONICA – Le associazioni Biglie Sciolte Onlus, A.S.D. Follonica Hockey 1952 e A.S.D. Follonica Sport sono liete di invitarvi a partecipare alla conferenza che avrà come argomento lo sport inclusivo, che si terrà domenica 15 dicembre alle 16:30 presso la sala Tirreno in via Bicocchi 53/a a Follonica.

.

Il progetto “Batti 5″, che ha il patrocinio del Comune di Follonica e il riconoscimento del COeSO Società della Salute, si è inaugurato lo scorso giugno con una manifestazione sportiva di tre giorni che ha coinvolto bambini e ragazzi nello sperimentare varie discipline sportive (pattinaggio e hockey, piscina, padel, zumba, arti marziali, atletica) e prosegue da settembre con il corso di pattinaggio e hockey che si tiene tutti i martedì e Sabato presso il Palazzetto Armeni a Follonica.

Durante la conferenza interverranno il sindaco Andrea Benini, Serena Piccardi, presidente dell’associazione Biglie Sciolte, Fabio Bellan, allenatore dell’ Asd Follonica Hockey 1952, Marco Cappellini, presidente dell’ Asd Follonica Sport, Stefano Palmieri, campione di golf pluripremiato, e Graziano Campinoti, presidente dell’associazione Nippon Budo di Follonica.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione e sostenere percorsi di conoscenza e consapevolezza sul tema della diversità, creando contesti e occasioni inclusive, favorendo un proficuo dialogo tra le associazioni e la comunità follonichese.