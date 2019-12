Lo spettacolo della natura nelle visite guidate alla Diaccia Botrona: tutti gli appuntamenti

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il meraviglioso spettacolo della natura va ogni giorno in scena nella spettacolare Riserva Naturale Diaccia Botrona. In inverno ancor di più. Non fartelo raccontare, vivilo.

In questo periodo di festa regalati momenti unici a diretto contatto con la natura. Di seguito il calendario.

CALENDARIO VISITE GUIDATE IN BARCHINO DALL’1 AL 6 GENNAIO 2020:

1 gennaio: ore 14:30

4 gennaio: ore 11 e ore 14:30

5 gennaio: ore 11 e ore 14:30

6 gennaio: ore 11

Costo a persona: 12 euro adulti; 10 euro ridotto over 65; 6 euro ridotto bambini/ragazzi da 6 a 14 anni. Gratuito: bambini da 0 a 5 anni.

E’ richiesta la prenotazione. Minimo 5 persone o equivalente.

Per informazioni e prenotazioni: Maremmagica Soc. Coop.

e-mail: info@maremma-online.it

Cell (anche WhatsApp) 3890031369

LA DIACCIA BOTRONA NEI MESI INVERNALI: una moltitudine di uccelli, tra specie stanziali, migratrici e svernanti, popola le acque di questa preziosa zona umida: oltre mille fenicotteri rosa, stormi di oche selvatiche, aironi, alzavole, fischioni, mestoloni, albanelle reali, tarabusi, gru, falchi di palude…da osservare nel loro ambiente naturale mentre si alimentano, si toelettano, si riposano o cercano di sfuggire ad un predatore…uno spettacolo unico.