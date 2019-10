Lo scultore Marco Zeno in mostra alla galleria “Il Quadrivio”

GROSSETO – Mostra di sculture in legno e terracotta dell’artista milanese Marco Zeno alla Galleria “Il Quadrivio”, in viale Sonnino. La personale sarà inaugurata martedì 8 ottobre alle 17 e sarà visibile fino al 20 ottobre con orario 16,30-19,30.

Marco Zeno è nato a Milano nel ’58, ha frequentato il Liceo Artistico e la Facoltà di Architettura che però non ha terminato per viaggiare e dedicarsi alla scrittura. Dopo una lunga pausa in Maremma, nel 2000 ha iniziato di nuovo a viaggiare e a dedicarsi ai ritratti e alla scultura. Nel 2001 ha aperto una propria galleria a Los Angeles dove insegnava anche scultura. Ha esposto a Santa Barbara e Santa Ynez Valley. In quel periodo venne incaricato da Claude Nobs, fondatore del Montreux Iazz Festival, di realizzare il busto in bronzo di BB King e, negli anni a seguire, quelli di Ray Charles, Willie Nelson, Aretha Franklin e Carlos Santana. Adesso collabora con la “fondazione Freddy Mercury” a Montreaux. Ha esposto e insegnato a Sait Tropez e Nizza, in Israele e in Grecia. Dal 2008 insegna scultura in accademie private in varie parti d’Europa. Tornato in Maremma, dal 2012 tiene corsi regolari a studenti della North Florida University nel proprio podere-studio sotto al paese di Montepescali dove, in tutta tranquillità, dopo sculture in terracotta, ferro e vetro, lavora su grandi tronchi di olivo.