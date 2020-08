Lo sceneggiatore di Fellini si racconta in Maremma

MANCIANO – Mercoledì 19 agosto a Manciano alle 21.30 in via Costa della Società, davanti alla casa di Aldo e Mietta Cavoli, reading “La dolce vita fantastica” di Chiara Alivernini e Elena Guerrini, con Elena Guerrini, al violino Simone Rossetti Bazzaro e videoinstallazioni Mister Om.

Alle ore 22 Gianfranco Angelucci, lo sceneggiatore e amico di Federico Fellini racconta Fellini e presenta il suo libro “Glossario felliniano” (edizioni Avagliano), in dialogo con la giornalista Donatella Borghesi. Elena Guerrini, la direttrice artistica si ritiene “molto soddisfatta di come sia andato il festival fino ad ora e della collaborazione con il Comune di Manciano. Sono felice e grata di ospitare Gianfranco Angelucci come testimone di Fellini e della sua vita e ringrazio Carlo Bruni che lo ha presentato e consigliato. Anche a Trani, a inizio 2020 prima del lockdown c’è stato il festival ‘Trani sul filo’ dedicato a Fellini e a Rodari, per i prossimi anni sarebbe bello avere un gemellaggio con Manciano”. Gianfranco Angelucci nella familiare corte che è la casa di Aldo Cavoli, si racconterà. Sceneggiatore di Federico Fellini per il film ‘Intervista’ (Premio speciale della giuria al festival di Cannes, primo premio al festival di Mosca), Gianfranco Angelucci è stato amico e collaboratore del regista per venticinque anni.

Laureato all’università di Bologna con una tesi in Storia dell’Arte sull’opera del Maestro, dopo la scomparsa dell’artista è stato chiamato dalla famiglia e dal sindaco di Rimini a dirigere Fondazione Fellini. Scrittore, regista, giornalista, docente d’accademia, Angelucci ha firmato numerosi libri sulla figura del cineasta più illustre del Novecento. Si ricordano “Federico F.”, “Segreti e Bugie” di Federico Fellini, “Giulietta Masina attrice e sposa di Federico Fellini” e, appena uscito per il centenario, “Glossario felliniano”, 50 voci per conoscere dall’interno i film, la vita e la poetica dell’artista riminese. Il ministero per gli Affari Esteri/Fare Cinema gli ha commissionato per il centenario di Fellini una masterclass di 53 minuti da diffondere, con sottotitoli, presso tutti gli istituti italiani di cultura nel mondo, consolati, ambasciate e altri istituti di prestigio internazionale. Trasmesso anche sulla piattaforma Rai Play nella settimana dal 15 al 21 giugno 2020 in occasione della settimana del cinema. Attualmente sta realizzando per conto dell’Istituto Luce – Cinecittà, il programma cinematografico “I mestieri del cinema”, visti attraverso i film di Federico Fellini, una serie di numerose puntate destinate agli studenti e agli appassionati della Settima Arte.

A Manciano parlerà in un dialogo con Elena Guerrini che prima della presentazione farà il reading di un testo scritto per lei dalla giovane drammaturga romana Chiara Alivernini. Si partirà da La Dolce Vita, 8 ½, La strada, Le notti di Cabiria, Satyricon, Amarcord. “Federico Fellini – afferma Guerrini – è l’artista cinematografico così planetariamente famoso che ognuno immagina di conoscere, ma su cui ben poco si è indagato. Ed ecco che Gianfranco Angelucci, suo amico e collaboratore per più di vent’anni, ci regala questo imperdibile Glossario, avvincente come un romanzo a puntate, in cui rievoca la stupefacente genialità del maestro, i set, le dive, gli attori, le amanti, i sogni, le magie, le trame pubbliche e private.

Una narrazione sapiente, vitale e spregiudicata, sull’esempio di Fellini stesso che nei suoi film si esprimeva senza mentire, senza nascondersi, convinto che solo con questa disarmata onestà l’artista possa indurre gli altri a raggiungere ambiti sempre più vasti di libertà e consapevolezza. In cinquanta voci che potrebbero estendersi ad oltranza, l’autore di questo libro assolutamente unico e inimitabile, ci affida con leggerezza e profondità il ritratto palpitante del più grande regista italiano del Novecento, l’artista ha improntato di sé il linguaggio dello schermo verso traguardi ancora insuperati. Un libro indispensabile per celebrare il centenario della nascita”.