ROSELLE – Questo venerdì 17 luglio alle ore 21:30 due relatori d’eccezione all’Osservatorio astronomico: gli astrofisici Emiliano Ricci e Silvia Giomi.

L’argomento trattato sarà uno dei più discussi nella storia della Scienza, ovvero il celeberrimo complotto lunare. Una bandiera che “sventola”, ombre strane, foto sospette e una domanda che da decenni accende discussioni: lo sbarco sulla Luna è stato davvero reale?

La serata ripercorrerà le teorie più famose del complotto lunare, smontandole con curiosità, prove e un pizzico di ironia.

Perché sì: sulla Luna l’uomo ci è andato davvero. Ma capire perché qualcuno continua a dubitarne è quasi altrettanto affascinante.

Seguiranno, meteo permettendo, le osservazioni della volta celeste ad occhio nudo e tramite i telescopi associativi.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente sul sito https://www.amsagrosseto.com/newsite/

Gli astrofisici Emiliano Ricci e Silvia Giomi

Emiliano Ricci è giornalista, scrittore e divulgatore scientifico. Laureato in fisica con orientamento astrofisico e dottore di ricerca in telematica e società dell’informazione, ha collaborato con le principali testate nazionali del settore astronomico e di divulgazione scientifica, tra cui Le Scienze e Focus. Ha contribuito alla realizzazione di enciclopedie e di opere a fascicoli dedicate all’astronomia, è autore di La fisica in casa (Giunti, 2024, quarta edizione), Sex and the Physics (con Monica Marelli, Rizzoli, 2011) Guida turistica dell’universo (Giunti, 2021). Il suo ultimo libro è Perché il cielo di notte è buio? (Apogeo, 2026). L’Unione Astronomica Internazionale ha nominato in suo onore l’asteroide 35465 “Emilianoricci”, per la sua attività di divulgazione dell’astronomia.

Silvia Giomi si è laureata in fisica e astrofisica all’Università degli studi di Firenze, conseguendo nello stesso periodo il diploma in pianoforte presso il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia. Tra la musica e la scienza ha scelto di dedicarsi a quest’ultima, lavorando per diversi anni al Planetario di Firenze. Successivamente, ha conseguito un’ulteriore specializzazione sempre nell’ateneo fiorentino, in fisica medica. Attualmente, lavora come dirigente fisico presso l’Azienda Usl Toscana Sud-Est. Nel 2022 è entrata a far parte dell’Osservatorio Astronomico di Roselle Amsa, di cui è stata direttrice scientifica fino a metà 2025.