L’evento

L’iniziativa punta sullo scambio esperienziale e sul dialogo come mezzi per abbattere le distanze che dividono le persone e prevede la partecipazione attiva dei cittadini. Coloro che vorranno partecipare avranno a disposizione, in quanto “lettori” interessati, una serie di “libri viventi”, ovvero di persone che racconteranno storie del proprio vissuto collegate a un ben preciso stigma, a un ben preciso pregiudizio di cui sono state o sono ancora vittime. Ogni “libro vivente” avrà un proprio titolo riferibile al pregiudizio in questione. Il “lettore” potrà scegliere il libro da “leggere” e durante l’incontro potrà anche intervenire con domande e riflessioni varie in modo da favorire una situazione di coinvolgimento relazionale. Ogni incontro faccia a faccia tra “lettori” e “libri viventi” avrà una durata di massimo di 30 minuti.