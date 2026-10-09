GROSSETO – Sabato 10 ottobre, dalle ore 15 fino alle 19, ci sarà l’iniziativa “Living library, prendi in prestito un pregiudizio!” al Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto, all’interno della Giornata dei musei di arte contemporanea.
Un progetto curato dall’Associazione Pandora in collaborazione con Storie di cinema Aps, Arci, Rag, Ospita, Mediateca della Maremma, Tvedo, Kansassiti Aps, Film Workers, Agedo.
L’evento
L’iniziativa punta sullo scambio esperienziale e sul dialogo come mezzi per abbattere le distanze che dividono le persone e prevede la partecipazione attiva dei cittadini. Coloro che vorranno partecipare avranno a disposizione, in quanto “lettori” interessati, una serie di “libri viventi”, ovvero di persone che racconteranno storie del proprio vissuto collegate a un ben preciso stigma, a un ben preciso pregiudizio di cui sono state o sono ancora vittime. Ogni “libro vivente” avrà un proprio titolo riferibile al pregiudizio in questione. Il “lettore” potrà scegliere il libro da “leggere” e durante l’incontro potrà anche intervenire con domande e riflessioni varie in modo da favorire una situazione di coinvolgimento relazionale. Ogni incontro faccia a faccia tra “lettori” e “libri viventi” avrà una durata di massimo di 30 minuti.
In tale occasione il regista Francesco Falaschi, affiancato dallo sceneggiatore Alessio Brizzi, effettuerà le riprese per un documentario: chi vorrà potrà dunque partecipare anche a questa esperienza cinematografica, sostenuta da Bando produzioni cinematografiche 2024 Regione Toscana programmi: Fesr 2021-2027.