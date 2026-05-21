GROSSETO – Il Polo culturale Le Clarisse ospita “Recovery”, un progetto dedicato all’economia circolare e al valore dell’arte come pratica di trasformazione, recupero e cura. Sabato 23 e domenica 24 maggio, una serie di appuntamenti aperti a tutti e gratuiti che metterà in dialogo creatività, design, restyling, musica e riflessione culturale.

L’iniziativa inizierà sabato 23 maggio alle ore 10.30 con una sessione di live painting nel cortile esterno (Dispensario di Igiene Sociale) del Polo Le Clarisse, a ingresso libero. Protagoniste della giornata saranno Elisa Lunardon di Magic Paint, Cecilia Nardi e Caterina Ziemacki, impegnate in attività di restyling e decorazione attraverso il recupero creativo di oggetti e superfici.

Durante la mattina saranno presentati anche progetti e realizzazioni sviluppati insieme ad altri professionisti, con momenti dedicati al confronto con il pubblico e all’approfondimento delle tecniche e dei materiali utilizzati. La giornata proseguirà alle ore 18.00 con “Electro Recycle Set”, aperitivo musicale e dj set a cura di Daiana Bauld, pensato come momento conviviale e performativo in continuità con il tema del recupero e della trasformazione creativa.

Domenica 24 maggio alle ore 10.30, in Clarisse si terrà invece una conferenza dedicata al tema dell’economia circolare osservata da prospettive differenti, dall’arte al design, dalla psicologia all’artigianato. Dopo i saluti del direttore del Polo Le Clarisse, Mauro Papa, l’incontro sarà introdotto e coordinato dalla project manager Nicoletta Di Pietro.

Interverranno Elisa Lunardon, Giorgia Benedetto, Cecilia Nardi, Caterina Ziemacki, Maurizio Ticci e Emanuele Schioppa, in un dialogo multidisciplinare volto ad approfondire il rapporto tra sostenibilità, identità degli oggetti, processi creativi e benessere personale e collettivo. I posti per la conferenza sono limitati e si consiglia la prenotazione al numero 0564 488067 dal giovedì alla domenica in orario di apertura.

«Abbiamo immaginato e progettato a lungo questo evento per raccontare e dare valore a gesti che per noi sono quotidiani, ma essenziali nel loro significato – afferma Caterina Ziemacki, artista e decoratrice, tra le organizzatrici dell’evento –: dare nuova vita e recuperare arredi è, prima di tutto, un atto d’amore verso la storia di quell’oggetto e un gesto di attenzione alla sostenibilità, oltre a rappresentare un’occasione di espressione della propria creatività. Gli oggetti reinterpretati, attraverso il decoro, acquisiscono nuova luce, a volte una nuova funzione, rendendo unici gli ambienti del nostro vivere, fino a diventare veri e propri oggetti d’arte».

«È un onore e un traguardo per noi ospitare Elisa Lunardon – racconta Cecilia Nardi, restyler e titolare dell’Officina di Ceci dove tiene ogni mese corsi aperti dedicati al recupero –. Il mio lavoro si ispira alla sua attività e al successo di Magic Paint: crediamo che questo evento possa rappresentare un’importante occasione per Grosseto, per conoscere il progetto e consolidare una community locale unita dalla passione per il recupero e il restyling di mobili e oggetti».

«Rompere le regole dello spreco trasforma il recupero, un atto antico, nella più potente forma di avanguardia», conclude Nicoletta Di Pietro, architetta e interior designer, relatrice del talk.