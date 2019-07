Live music al Porto della Maremma: sul palco i Bube e i mazzacani della soffitta

MARINA DI GROSSETO – Musica dal vivo per il terzo appuntamento de Le sere al Porto 2019, la stagione organizzata dal Porto della Maremma in collaborazione con il Comune di Grosseto, che sarà dedicato a #LiveMusic. Sul palco allestito nella terrazza del Porto, domenica 7 luglio salirà la band Bube e i mazzacani della soffitta, con il concerto spettacolo dal titolo “Dietro le sbarre- sei storie, sei prigioni, dieci canzoni”. Si tratta di un progetto musico-culturale che ha come tema principale la prigione, intesa non solo come struttura fisica, ma soprattutto come stato mentale. Lo spettacolo, andrà in scena alle 21.45 e vedrà un alternarsi di musica, parole e generi musicali differenti legati da un solo filo conduttore.

Sono sei i tipi di prigione individuati e raccontati in dieci brani più una soundtrack speciale, che danno corpo al concerto interamente #LiveMusic. Sono brani inediti, scritti da Claudio Iannuzzi (in arte Bube) e canzoni della tradizione maremmana rivisitate in chiave rock, che ruotano intorno al tema della prigionia. Nei testi coesistono parti autobiografiche e storie che l’autore ha avuto l’opportunità di ascoltare o leggere e che hanno influenzato l’album dal titolo omonimo. Alla realizzazione del progetto hanno contribuito anche professionisti del settore musicale e letterario, quali il tenore Federico Pistolesi, la cantante Liliana Tamberi, il maestro Vince Tempera e lo scrittore Sacha Naspini.

Il tenore Federico Pistolesi, presente in duetto in circa metà delle canzoni dona al concerto un genere rock-lirico dalla potenza unica. Liliana Tamberi (Sanremo ’98), conosciuta nelle nostre zone come “La voce della Maremma” ha contribuito alla regia e alla direzione artistica. Con il Maestro Vince Tempera, sono state scritte le strutture di alcuni brani che saranno interpretati nel concerto. Ultimo ma non meno importante, l’aspetto letterario del progetto data dalla presenza dello scrittore Sacha Naspini, le cui parole scritte nel libro “Le Case del malcontento” sono trasformate in testo del brano speciale dal titolo omonimo. La voce di Sacha Naspini, narratore, introdurrà le varie canzoni spiegando come vengono contestualizzate nelle relative “prigioni”.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito.