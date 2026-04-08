CAPALBIO – Tutto pronto per la terza giornata di “Litorale pulito”, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, da Fondazione Capalbio, Sporting club Capalbio, MaremmaViva, Fondazione Marevivo e Tortuga surf school.

Per tutti coloro che voglio partecipare alla raccolta dei rifiuti, l’appuntamento è per domenica 12 aprile, alle ore 11, di fronte allo stabilimento balneare Frigidaire (via del Mare 1, Capalbio), salvo condizioni meteo avverse. “Siamo felici per il successo e il proseguimento di ‘Litorale pulito’ – ha commentato il sindaco Gianfranco Chelini -. Rimuovere i rifiuti dalle nostre spiagge non è solo un atto rispettoso dell’ambiente, ma anche un gesto d’amore nei confronti del proprio territorio”.

Al termine della battuta di raccolta dei rifiuti è previsto un pranzo alla Club house dello Sporting club Capalbio. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 351 4351402 o scrivere all’indirizzo [email protected].