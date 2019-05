L’istituto musicale in concerto con le musiche di Puccini, Verdi, Mascagni e Giordano

GROSSETO – Soprano, tenore e pianoforte. È il “Concerto lirico” proposto dall’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti. L’appuntamento è per sabato 25 maggio alle 16.30 nell’auditorium dell’istituto, in via Bulgaria. L’ingresso è libero e gratuito. Il programma prevede l’esibizione di Simona Parra (soprano), Francesco Anichini (tenore) e Ettore Candela (pianoforte), con l’esecuzione di musiche di Puccini, Verdi, Mascagni e Giordano.

Simona Parra, pisana, proviene da una famiglia di musicisti e ha iniziato molto giovane lo studio del pianoforte e del canto polifonico. In seguito, per la sua particolare timbrica, si è appassionata allo studio del repertorio jazz, cui si è dedicata fino all’età di vent ‘anni. Durante gli studi universitari in psicologia ha scoperto una vera passione per il melodramma, che l’ha spinta allo studio del repertorio operistico sotto la guida del mezzosoprano Vera Magrini. Si è diplomata in canto al Conservatorio “Paganini” di Genova e ha frequentato corsi di musica barocca e repertorio cameristico. Nella sua carriera si è esibita in tutta Italia e all’estero.

Francesco Anichini è un giovane tenore di Magliano che ha iniziato la carriera nel 1996, quando ha partecipato con successo alle trasmissioni televisive “Canzoni sotto l’albero” e “Bravo Bravissimo”: si è diplomato al Conservatorio di Milano nel 2009 e ha avuto l’onore di cantare con Andrea Bocelli la canzone “Con te partirò”.

Ettore Candela, docente all’Istituto musicale comunale “Giannetti”, è diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio “Puccini” della Spezia e in clavicembalo al Conservatorio “Morlacchi” di Perugia. Ha studiato composizione, analisi musicale e canto gregoriano all’Istituto diocesano di musica sacra di Firenze, composizione liturgica, organologia, basso continuo e improvvisazione organistica all’Accademia di musica per organo di Pistoia e direzione d’orchestra a “Gorizia armonica music masterclasses”. Ha suonato come pianista in diversi ensemble in Italia, Svizzera e Germania.

E adesso Parra, Anichini e Candela insieme nel “Concerto lirico” nell’auditorium dell’istituto Giannetti.