GROSSETO – L’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” celebra la Pasqua con il saggio degli allievi, in programma giovedì 2 aprile al Polo culturale Le Clarisse, con due distinti concerti pomeridiani previsti alle ore 15.00 e alle ore 17.00.

Il concerto delle ore 15.00 vedrà esibirsi gli allievi delle classi di pianoforte e violino guidate dalla prof.ssa Gala Chistiakova, dal prof. Claudio Cavalieri, dal professor Ivan Calò, dal professor Diego Benocci, dalla professoressa Laura Fabbiani, dalla professoressa Laura Menchini e dalla professoressa Eloisa Romeo.

Saliranno sul palco Chiara Keiko Casamatta, Ambra Filippeschi, Andrea Bruno, Lia Ranieri, Alessia C. Rondinella, Eva Frati, Fausto Spadi, Riccardo Abbruzzese, Jacopo Leotta, Camilla Franci, Andrea Rossi, Greta Scuderi, Andrea Lentini C., Alessia Rosati A., Niccolò Scalabrino, Bianca G. Berretti, Ylenia Ponticelli, Veronika Moroni e Chiara Rallo.

Nel concerto delle ore 17.00 sarà la volta degli allievi delle classi di flauto della professoressa Daniela Bilotti, di sassofono e clarinetto del professor Davide Vallini, di canto della professoressa Sandra Biagioni e di pianoforte del professor Giuliano Schiano.

Saranno protagonisti gli allievi Arianna Fiorillo, Pietro Sironi, Emma Bardani, Lilia Girotti, Giulia Falangola, Victor Minucci, Andrea Oesterer, Leonardo Benocci, Francesco Pilici, Carlotta A. Denevi, Elia Belardi e Daniele Greco, che si esibiranno nel secondo turno del saggio pomeridiano.

Il saggio vede la collaborazione pianistica del professor Diego Benocci.

L’ingresso è gratuito ma riservato ai familiari degli studenti.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Istituto al numero 0564 453128 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].