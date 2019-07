“L’irrequietezza dell’essere”: l’artista Jamesboy in mostra a Follonica

FOLLONICA – Domenica 7 luglio alle ore 19 nella Pinacoteca civica, sarà inaugurata la mostra “L’irrequietezza dell’essere” di Jamesboy, uno degli artisti più produttivi e apprezzati sul territorio toscano.

La mostra è organizzata dal Comune di Follonica in collaborazione con Street Levels Gallery di Firenze, e curata dall’associazione culturale ‘A Testa Alta E.T.S.’.

Pur operando da anni stabilmente sul territorio fiorentino, l’artista Jamesboy ha fatto delle sue origini latino-americane uno dei tratti caratterizzanti della sua arte, che si concentra su elementi e figure legate alla natura, alla vita, alla famiglia, all’amore, alla morte. Non mancano, però, le influenze culturali del Bel Paese, dove abita ormai da dodici anni, come testimoniano la sua attenzione per l’anatomia umana e lo studio della pittura classica.

Negli ultimi cinque anni l’artista si è dedicato a sperimentazioni di ogni tipo, variando tecniche, materiali e dimensioni, collaborando con personalità artistiche nazionali e internazionali e arrivando ad affermarsi come uno degli artisti più produttivi e apprezzati sul territorio toscano.

La sua mostra personale a Follonica nasce con l’intento di fungere da programma dell’intero operato dell’artista, e comprende opere che coprono il lungo periodo della sua carriera e abbracciano gli stili ed i temi più disparati.

La mostra sarà visitabile tutte le sere dal martedì alla domenica dalle 21 alle 24 fino al 15 settembre.