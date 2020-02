L’ipocrisia nella sfera pubblica e privata: ecco di cosa si parlerà a Spazio libero

GROSSETO – Non sfugge nella quotidianità la pratica costante dell’ipocrisia. Nessun settore, dalla vita politica e pubblica a quella professionale e privata, si salva da questa diffusa pratica comportamentale. Da questa considerazione, prende corpo l’incontro di Spazio libero di mercoledì 19 febbraio (sempre alle 18 in Sala Pascucci), quando su questo tema e su quello dei cosiddetti ‘sepolcri imbiancati’, si ritroveranno a conversare, con Paolo Pisani, Argia ed il blogger Guido Capirci (problematiche familiari permettendo), anche diversi ospiti.

Già confermate le presenze della psicologa Manuela Bracciali e di Lucia Morucci, presidente del Comitato provinciale Pari opportunità.

“Vorremmo – dichiara Pisani – evidenziare come la pratica dell’ipocrisia sia purtroppo una costante che attecchisce e si sviluppa in maniera quasi fisiologica. Nel segno del cosiddetto ‘fine che giustifica il mezzo’, i rapporti umani risentono di questo fenomeno comportamentale, al punto che chi la pratica non avverte né dubbi né rimorsi”.

L’ingresso, come sempre, sarà libero e gratuito.