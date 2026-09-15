BORGO CARIGE – L’appuntamento è sabato 26 settembre 2026, alle ore 11.00. Il Nuovo cinema Tirreno, in Piazza della Repubblica 9 a Borgo Carige, ospita una tappa di “Il sapere è di tutti – Una Lezione in Piazza”, l’iniziativa culturale nazionale promossa dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi per portare il sapere universitario nei luoghi delle comunità e creare occasioni diffuse di conoscenza, confronto e partecipazione.

L’appuntamento di Capalbio, realizzato con il patrocinio del Comune, sarà dedicato al tema “L’intelligenza artificiale per valorizzare i territori” e approfondirà il ruolo che le nuove tecnologie possono assumere nello sviluppo delle comunità, nella trasformazione dei servizi e dei processi produttivi e nella capacità dei territori di innovare e valorizzare le proprie specificità.

L’incontro metterà in dialogo ricerca universitaria, competenze professionali e realtà territoriali, offrendo ai cittadini strumenti utili per comprendere opportunità, implicazioni e criticità dell’intelligenza artificiale. Un confronto aperto e accessibile, pensato per avvicinare la riflessione accademica alla vita quotidiana delle persone e alle sfide che istituzioni, imprese e comunità sono chiamate ad affrontare.

«Con “Una Lezione in Piazza” UniMarconi rafforza una visione dell’Università come istituzione aperta, capace di essere presente nei territori e di contribuire alla comprensione delle grandi trasformazioni che attraversano la società. Portare il confronto sull’intelligenza artificiale nei luoghi delle comunità significa mettere conoscenza e competenze a disposizione dei cittadini, creando connessioni tra ricerca, istituzioni e mondo produttivo. È attraverso questo dialogo che l’Università può contribuire a trasformare il cambiamento tecnologico in un’opportunità di crescita consapevole e condivisa», dichiara Alessio Acomanni, Presidente dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi.

«L’intelligenza artificiale è il grande tema sul quale tutti noi siamo chiamati a interrogarci, comprese ovviamente le amministrazioni. Ringrazio, dunque, UniMarconi per aver promosso a Borgo Carige un evento così importante e stimolante, mettendo al centro la tecnologia a supporto delle comunità, della trasformazione dei servizi e dei processi produttivi al fine di innovare e valorizzare le specificità dei territori», dichiara Gianfranco Chelini, Sindaco di Capalbio.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Sindaco Gianfranco Chelini. Interverranno Luca Manuelli, docente UniMarconi e Direttore dell’Osservatorio di Intelligenza Artificiale Generativa dell’Ateneo, e Davide Amabile di Leonardo, che porteranno rispettivamente il punto di vista della ricerca accademica e del mondo professionale e industriale.

Al termine degli interventi sarà previsto uno spazio di confronto con il pubblico.

Giunta alla seconda edizione, “Il sapere è di tutti – Una Lezione in Piazza” coinvolge venti Comuni italiani in una giornata diffusa di incontri gratuiti e aperti alla cittadinanza. Il progetto nasce dalla volontà di UniMarconi di rafforzare il rapporto tra Università e territori, rendendo la conoscenza un patrimonio condiviso e trasformando piazze, sale civiche e luoghi simbolici delle comunità in spazi di dialogo sui grandi cambiamenti del nostro tempo.