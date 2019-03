L’influenza dei miti sull’arte: se ne parla in città con gli esperti

FOLLONICA – Sabato 16 Marzo alle 16, nella sede dell’Associazione Onlus Kore, in via Bellini 39 a Follonica, si terrà, all’interno del fortunato ciclo “I Sabati di Kore, metti in circolo il tuo dono”, l’incontro “Dal mito all’arte”, ne parlerà la dottoressa Marica Pizzetti, storica dell’arte, che si è laureata in Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università di Pisa.

Nel corso dell’evento verrà approfondita la tematica del Mito, inteso come il bisogno dell’uomo di comprendere la natura e la propria realtà interna, tanto che, talvolta sembra essere il tentativo di mettere in scena gli archetipi – e quindi gli eventi fisiologici che accadono in noi – per dare loro senso. La mitologia ha sempre influenzato l’attività degli artisti, che hanno raccontato la vita utilizzando le divinità. Le passioni umane ed i significati nascosti ispirano pittori, scultori, architetti, letterati permettendo loro di creare opere destinate a far rivivere quelle storie per sempre.

Questo seminario vuole presentare il mito della dea Madre, l’archetipo del materno nel femminile, muovendo dalle origini del linguaggio artistico all’arte contemporanea. La dottoressa Monica Pizzetti, tra le altre cose fatte, è stata curatrice, insieme al prof. Tiziano Arrigoni di “Leggere il Novecento” (2008) ed ha, inoltre, collaborato al catalogo e alla mostra “Grosseto Fuori Porta Nuova” (2009); ha fatto anche parte del comitato scientifico per l’allestimento del museo Magma di Follonica ed è stata coautrice del relativo catalogo (2013).

L’iniziativa sarà presentata dalla dottoressa Viviana Nacchi, psicologa psicoterapeuta. L’amministrazione di Follonica, per la quale interverrà l’assessore alla cultura, Barbara Catalani, patrocina l’evento.

Ingresso libero.