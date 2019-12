L’Infinito di Leopardi: una conferenza dell’Unitre celebra i 200 anni del capolavoro

GROSSETO – Dedica e omaggio d’amore per l’ultima conferenza dell’anno solare dell’Unitre Grosseto. Destinatario Giacomo Leopardi, sommo poeta.

L’evento è in calendario giovedì 19 dicembre alle 18 alla sala Azzurra dell’hotel Granduca, in via Senese. Scrittrice già insegnante di letteratura all’università per stranieri di Perugia e presidente del comitato Dante Alighieri, la professoressa Cecilia Moretti intratterrà associati e docenti sul tema “L’Infinito di Leopardi: i duecento anni di un idillio eroico”.

“L’Infinito” è la più famosa delle liriche dell’immortale poeta marchigiano, scritta durante la prima giovinezza trascorsa nella natia Recanati. La stesura definitiva è datata 1819. E anche su questo importante dettaglio temporale si soffermerà Cecilia Moretti, introdotta dalla presidente dell’Unitre Grosseto, Giuseppina Scotti.

L’ingresso è libero. A seguire, sempre al Granduca, la cena Unitre per lo scambio degli auguri di Natale, riservata su prenotazione ad associati, docenti e simpatizzanti.