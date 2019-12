L’infinito di Leopardi il tema dell’incontro della fondazione Bianciardi

GROSSETO – Ultimo appuntamento del ciclo “Sei titoli per sei incontri” voluti dalla fondazione Bianciardi. Giovedì 12 dicembre, infatti, si svolgerà il sesto incontro, dal titolo: “L’infinito di Leopardi, ovvero l’avventura del tradurre poesia”.

«A duecento anni dalla sua stesura, leggere oggi “L’Infinito” di Leopardi, può significare tradurre quella quell’enorme dilatazione di sentimenti e di pensieri, volgendolo non solo in altre lingue ma anche in altro tempo – affermano Lucia Matergi e Massimiliano Marcucci, rispettivamente direttore e presidente della fondazione Bianciardi -. Ma è possibile tradurre la poesia? Ne parliamo con Nino Muzzi, traduttore, esperto di traduzione poetica».

Appuntamento giovedì 12 dicembre alle 18, presso la sede della Fondazione Bianciardi, in via Adda 32 a Grosseto.