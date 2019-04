L’infertilità raccontata in chiave ironica con “Stasera Ovulo”: appuntamento a teatro

SANTA FIORA – L’appuntamento con lo spettacolo “Stasera Ovulo”, è al teatro “Andrea Camilleri” di Santa Fiora, sabato 6 aprile, alle ore 21 e 15. Si chiude così un’altra entusiasmante stagione teatrale, quest’anno contraddistinta dalla costante presenza femminile, tra infertilità e maternità con ironia.

C’è chi in teatro è riuscito a portare il difficile tema dell’infertilità femminile over 35 con ironia ed emozione, mettendo in chiaro argomenti che per la società rappresentano un tabù. Stiamo parlando di Antonella Questa, in giro per lo “Stivale” da anni con il suo spettacolo “Stasera Ovulo”, che in questo weekend approderà sul Monte Amiata.

“Stasera Ovulo”, è un monologo che indaga sulle problematiche della maternità over 35 e della sterilità femminile. La protagonista attraverso una strada tortuosa, fatta di tentativi, fallimenti, esami medici e cure pesanti, arriverà a un finale commovente e inaspettato. In perfetto equilibrio tra ironia e paradosso, tra comicità e intensa drammaticità, Antonella Questa mantiene per tutto lo spettacolo un doppio registro che solo una grande interprete è in grado di assicurare.

Il cartellone della stagione teatrale del Comune di Santa Fiora è curata da Fondazione Santa Fiora Cultura.

Il Costo del biglietto è di 15 euro.

La biglietteria è aperta, in via San Rocco 13, il giorno prima di ogni spettacolo dalle 15.30 alle 18.30 e il giorno dello spettacolo dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Info: teatro comunale Andrea Camilleri, via San Rocco, 13 Santa Fiora. Tel: 335 84 01 202 dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00