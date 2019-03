L’importanza della psicologia per la salute: se ne parla al Gran Duca con gli esperti

GROSSETO – “Psicologia, farmaci e parole”, sabato 23 marzo se ne parla all’Hotel Gran Duca a partire dalle 10 grazie al convegno promosso dal Lions Club Grosseto Aldobrandeschi

«I farmaci e le terapie in generale – spiegano gli organizzatori – vengono somministrate al paziente in un determinato contesto psico sociale (atteggiamenti del personale sanitario, luci, odori, sensazioni tattili etc).

Gli effetti dei farmaci e delle terapie sono influenzabili dal contesto psicosociale? Le aspettative,che il contesto psico sociale induce nel paziente, hanno influenza sulla risposta alla terapia? Oggi la risposta è decisamente affermativa».

«A questo punto – aggiungono – si pone un altro problema: l’effetto placebo che possiamo definire, tanto per intenderci, come quella quota di miglioramento non provocata dal farmaco ma dalla semplice aspettativa del paziente, può essere usato per rinforzare gli effetti delle terapie? La psicologia può intervenire in modo vantaggioso sul contesto psicosociale, responsabile delle aspettative? È questo l’argomento della conferenza “Psicologia, Farmaci e Parole”».

Relatori sono il professor Andrea Di Massa, docente in psicoterapia presso l’Università degli Studi di Siena e Carlotta Tenerini, laureata in scienze e tecniche psicologhe.