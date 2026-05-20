GROSSETO – Il 21 maggio sono in programma due appuntamenti nell’aula magna del Polo Bianciardi di Grosseto per la presentazione del libro di Stefano Liberti “Tropico Mediterraneo”. La mattina, dalle 11 alle 13, l’evento è riservato alle scuole, mentre dalle 15 alle 17 ci sarà un momento aperto al pubblico.

Il libro di Stefano Liberti esplora i cambiamenti epocali che il Mediterraneo sta subendo a causa del cambiamento climatico. L’autore viaggia attraverso il “nostro mare”, interrogando pescatori, scienziati e artisti per scoprire le sfide che affrontano le comunità locali per risolvere molti problemi legati all’inquinamento e alla presenza di specie aliene che cambiano la flora e la fauna dei mari.

La presentazione si colloca nell’ambito della rassegna “Il Maggio dei Libri”, campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Il tema di quest’anno, “Ogni libro è una creatura viva”, si ispira all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e al suo Cantico delle Creature.

L’idea è che i libri, come gli esseri viventi, accompagnano le persone, trasmettendo messaggi, emozioni e insegnamenti. La campagna si articola in tre filoni principali, tra cui il Polo Bianciardi ha scelto quello dal titolo: Creature nel nostro tempo: affrontare le sfide contemporanee con uno sguardo consapevole verso gli altri e l’ambiente.

L’iniziativa è realizzata con il supporto del percorso educativo promosso da Saperecoop in collaborazione con Unicoop Etruria, che ha curato i contatti con le aziende della filiera ittica del territorio.

Il 21 maggio 2026 nell’aula magna del Polo Bianciardi ci saranno questi due importanti momenti: il primo, la mattina, dedicato alle scuole e, nel pomeriggio, quello aperto alla cittadinanza.

Gli studenti e le studentesse del Polo Bianciardi, dei Servizi Commerciali Web Community Manager, presentano il volume e propongono un approfondimento sulla presenza del granchio blu in Maremma. Può una specie invasiva come quella del granchio blu trasformarsi in una risorsa per l’economia del territorio?