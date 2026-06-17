GROSSETO – Nuovo appuntamento con i libri al bar libreria Qb di piazza Pacciardi. Domani, giovedì 18 giugno alle ore 18.00, l’autore Alessandro Angeli presenterà il suo libro “In utero”. A dialogare con lui e ad approfondire le tematiche ci sarà Giuseppe Mainardi.

Quando i Nirvana esplosero sulla scena musicale all’inizio degli anni Novanta, qualcosa cambiò per sempre. La voce di Kurt Cobain non fu solo il simbolo di una generazione, ma il punto di rottura di un intero panorama culturale. Il grunge divenne così una nuova forma d’espressione, capace di trasformare disagio, malinconia e rabbia in un linguaggio universale, capace di mescolare poesia e distorsione, fragilità e furia, urgenza e silenzio.

Il libro di Angeli indaga a fondo le radici di quel linguaggio: la tensione costante tra arte e autodistruzione, l’estetica del dolore, la spiritualità che attraversa i testi di Cobain e la sua personalissima visione del mondo. Non solo un racconto biografico, ma un itinerario critico e poetico che scava nelle zone più intime di quella musica, muovendosi tra frammenti di canzoni, pensieri, interviste e ricordi.

Un’indagine profonda sull’urgenza espressiva e sull’eredità di una voce che, a distanza di decenni, continua a risuonare nel tempo.